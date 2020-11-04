İSG sınav giriş belgesi ÖSYM AİS'te

04 Kasım 2020

7 Kasım'da yapılacak 2020-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) öncesinde İSG sınav giriş belgeleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından erişime açıldı. Aday İşlemleri Sistemi (ÖSYM AİS) üzerinden erişime açılan İSG sınav giriş belgeleri ile adaylar sınav yerlerini öğrenebilecek. Adaylar İSG sınav giriş belgelerine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

İSG sınav yerlerinin öğrenilmesini sağlayan sınav giriş belgelerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belgede adayların fotoğraflarının bulunması zorunludur. Bu nedenle adaylar belgelerin yazıcı dökümlerini alırken, belge üzerinde fotoğrafın olmasına, bu fotoğrafların anlaşılır olmasına özen göstermelidir. Sınava İSG sınav giriş belgesinin renkli veya siyah-beyaz çıktısı ile girilebilmektedir.

Sınav öncesinde bina girişinde yoğunluk yaşanmaması adına adayların sınavdan en az 1 saat evvel sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları önerilmektedir.

Sınavda kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ÖSYM tarafından temin edileceğinden adayların yanlarına şeffaf pet şişede su dışında hiçbir araç bulundurmamaları gerekmektedir.

Ayrıca adayların sınava girebilmeleri için ÖSYM'nin internet sitesinden çıktısını aldıkları İSG sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

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