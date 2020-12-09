İSG sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 7 Kasım 2020 tarihinde Türkiye'nin 17 kentinde gerçekleştirdiği İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı (İSG) sınavı sonrasında İSG sınav sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM 2020 Sınav Takvimi'nde belirttiği üzere İSG sınav sonuçlarını 8 Aralık'ta açıkladı. Adaylar İSG sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesinden ve mobil uygulamasından T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebiliyor.

İSG sınav sonuçları ile birlikte sınavın cevap anahtarları da adaylarla paylaşıldı. Adaylar ÖSYM AİS üzerinden İSG sınav sonuçlarının yanı sıra, sınavın cevap anahtarlarını da görüntüleyebiliyor.