İSG sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM tarafından 7 Kasım 2020 tarihinde Türkiye'nin 17 kentinde gerçekleştirilen İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı (İSG) sınavı sonrasında adaylar merakla İSG sınav sonuçları konusunda yapılacak açıklamaları bekliyor.

ÖSYM'nin yılbaşında hazırlayıp paylaştığı 2020 Sınav Takvimi'nde yer alan bilgiye göre, İSG sınav sonuçlarının 8 Aralık 2020 tarihinde açıklanması bekleniyor ancak şu ana kadar ÖSYM'den konu hakkında bir açıklama yapılmadı.

Adaylar İSG sınav sonuçlarını ÖSYM yayımladıktan sonra kurumun internet sitesinden ve mobil uygulamasından T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler.