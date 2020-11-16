İSG sınav sonuçları bekleniyor

İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı (İSG) sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi.

Sınavın ardından soru kitapçığı adaylarla paylaşılırken, adaylar soruları inceleyerek kendilerini değerlendirme fırsatı buldu. Sınav sorularının incelenmesinin ardından adaylar bu kez İSG sınav sonuçları için beklemeye başladı.

ÖSYM, henüz İSG sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir açıklama yapmadı.