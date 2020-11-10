İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Geçtiğimiz hafta sonunda yapılan sınavın sonrasında adaylar İSG sınav sonuçları için beklemeye başladı. Sonuçlar henüz açıklanmazken, sınavın soru kitapçığı ÖSYM tarafından adaylarla paylaşıldı.
İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı (İSG) sınavı geçtiğimiz cumartesi günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı.
Sınavın ardından adaylar İSG sınav sonuçları için beklemeye geçerken, ÖSYM sınav soru kitapçığını 10 gün süreyle adayların erişimine açtı. Sınav sorularının erişime açılması ile adaylar sınav performanslarını değerlendirme fırsatı buldu.
Diğer taraftan İSG sınav sonuçlarının ne zaman açılacağına dair bilgi verilmedi.