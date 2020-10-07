İSG sınavı başvurusu için son şans
İSG sınavı başvurusu yapacaklar bugün geç başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Geç başvuruların tamamlanması sonrasında İSG sınavı 7 Kasım'da yapılacak.
İSG sınavı başvuru sürecini kaçıran adayların beklediği geç başvuru tarihi geldi. İSG sınavı geç başvuru işlemleri 7 Ekim'de yapılabilecek. Bugün başvuru yapan adaylar 7 Kasım 2020'de yapılacak sınava katılabilecek.
7 Kasım'da saat 10.15'te yapılacak sınav 75 dakika sürecek. İSG sınavı Adana, Ankara/Çankaya, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul-1, İstanbul-3, İzmir/Kuzey, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.
İSG sınavı başvuruları ÖSYM AİS'ten bireysel olarak yapılacak. Posta yoluyla başvuru alınmayacak, elden yapılmak istenen başvurular kabul edilmeyecek. Sistemde geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinden tamamlayacak.