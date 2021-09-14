İSOV'dan burs başvuruları için mobil kolaylık

İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV), bursiyer ve mezunlarına yönelik yeni bir veritabanı uygulamasını hayata geçirdi.

İSOV Burs Yönetimi Sistemi, öğrencilere burs ofislerine gitmeye ya da evrak toplamaya gerek kalmadan bulundukları yerden online başvuru yapma ayrıcalığı sunuyor. İstanbul, Edirne ve Tekirdağ’daki üniversitelerden 1-30 Eylül tarihleri arasında alınacak başvurular, İSOV mobil aplikasyondan da gerçekleştirilebilecek.

İSOV Vakfı Genel Müdürü Nil Batu, “Zamanı verimli kullanma fırsatı sunan İSOV Burs Yönetimi Sistemi ile bursiyer adayların başvurularını 2021-2022 eğitim yılı dahil olmak üzere her sene dijital ortamda alacağız. Yeni sistemle gençlere çok kısa sürede üniversite, bölüm, yaşadığı il gibi pek çok bilgiyi sistem üzerinden seçerek hızla başvuru yapma ayrıcalığı getiriyoruz” dedi.