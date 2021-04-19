İstanbul Aydın Üniversitesi 49 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Aydın Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı öğretim üyesi alacağını duyurdu. Profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için toplam 49 öğretim üyesi istihdam edilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız