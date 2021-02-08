İstanbul Aydın Üniversitesi 67 akademik personel alacak
Aydın Üniversitsi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Aydın Üniversitsi'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik’in ilgili maddeleri ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tam zamanlı Öğretim Üyesi alınacak.
Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına yapılan olan akademisyen alımları için özel ve genel şartların yanında istenilen belgeler ve başvuru süresiyle ilgili ayrıntılar açıklandı.