  1. Dünya Gazetesi
  2. Eğitim
  3. İstanbul Bilgi Üniversitesi 20 akademik personel alacak
Takip Et

İstanbul Bilgi Üniversitesi 20 akademik personel alacak

İstanbul Bilgi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilanda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca ilnda belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

 