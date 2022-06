İstanbul Bilgi Üniversitesi 26 yaşında

Takip Et

Türkiye’nin ilk vakıf üniversitelerinden biri olarak 1996’da kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi, eğitimde 26’ncı yılını doldurdu. Üniversitenin kuruluş yıldönümü nedeniyle santralistanbul Kampüsü Enerji Müzesi Kontrol Odası’nda düzenlenen toplantıda konuşan İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. N. Alpaslan Parlakçı, “BİLGİ, 26 yıldır Türkiye’nin bilimsel ve entelektüel hayatında saygın bir duruşu temsil ediyor. Üniversitemiz kuruluşundan bu yana ülkemizin bilgi toplumu olma yolundaki gelişimine akademik birikimi; çoğulculuğu, evrensel değerlere duyduğu saygı ve yenilikçi yaklaşımıyla önemli katkılar sundu.” dedi.

“ASU işbirliğimizle öğrenci deneyiminde yeni olanaklar sunacağız”

BİLGİ‘nin kuruluşundan bu yana uluslararası yönü güçlü bir üniversite olduğunu belirten Parlakçı, bugün 48 ülkede 260’ı aşkın önde gelen yükseköğretim kurumuyla işbirlikleri yürüttüklerini bildirdi. BİLGİ’nin Arizona State Üniversitesi (ASU) ile kurduğu akademik işbirliğiyle uluslararasılaşma alanında üniversiteyi ileriye taşıyacak yeni bir adım attıklarını söyleyen Parlakçı, şunları kaydetti: “ABD’nin önde gelen, dünyanın inovasyonda öncü üniversitesi ASU ile kurduğumuz işbirliğiyle inovasyon, teknoloji ve araştırmanın yanı sıra eğitim ve öğrenci deneyimi alanlarında yeni bir atılım yaptık. Öğrencilerimize belirli başarı koşullarını sağladıkları takdirde son yıllarını ASU’da tamamlayarak BİLGİ diplomasının yanı sıra ASU diplomasıyla mezun olabilecekleri programlar sunmaya başladık. Lisansüstü çalışmalarına devam etmek isteyen öğrencilerimiz için de lisans öğrenimlerinin son yılında alacakları yüksek lisans dersleri ile ASU’da belirli programlarda lisansüstü eğitimlerini sürdürebilecekleri diploma programları sunacağız. Bu programları başarıyla bitiren öğrenciler, ABD’de 3 yıllık çalışma izni de elde edecekler.”

Online eğitimin ASU ile kurulan işbirliğinin önemli açılımlarından biri olduğunu vurgulayan Parlakçı, BİLGİ programlarının müfredatının ASU’da okutulan 2000’e yakın online dersin içeriğiyle güçlendirildiğini aktardı.

“Türkiye’de WSCUC akreditasyonu alan ilk üniversiteyiz”

BİLGİ’nin akademik faaliyetlerini uluslararası standartlarda sürdürmeye önem veren bir üniversite olduğunu belirten Parlakçı, “Dünyanın önde gelen ve en önemli yükseköğretim kalite sertifikalarından olan WASC Senior College and University Commission (WSCUC) akreditasyonunu Türkiye’de almaya hak kazanan ilk üniversite olduk. Bu başarıyla kurumsal düzeyde uluslararası bir akreditasyona sahip Türkiye’deki tek üniversiteyiz. Bu akreditasyonu alan kurumlar arasında UCLA, University of Southern California, CalTech, UC Berkeley ve Stanford gibi dünyanın önde gelen üniversiteleri yer alıyor. WSCUC’ın ölçütleri ışığında başta eğitim-öğretim ve öğrenci deneyimi olmak üzere her alanda kalite standartlarımızın sürekliliğini de garanti altına almış olduk.” dedi.

Eğitim standartlarının her yıl saygın kuruluşlar tarafından tescillenmeye devam ettiğini söyleyen Parlakçı, U.S. News & World Report’un 2022 yılı En İyi Küresel Üniversiteler Sıralaması’nda BİLGİ’nin Türkiye’nin en iyi üçüncü üniversitesi olduğunu ve vakıf üniversiteleri arasında ise en iyi üniversite olarak derecelendirildiğini bildirdi.

Teknolojiye dayalı girişimler desteklenecek

BİLGİ’nin araştırma, teknoloji transferi, girişimcilik ve inovasyon alanlarındaki yeni hedeflerine değinen Parlakçı, “Yakın zamanda hayata geçirmeyi planladığımız TEKMER projemizle üniversitemiz ile sanayi arasında teknoloji transferinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütmeyi; bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip girişimcileri desteklemeyi hedefliyoruz. TEKMER projemiz Sürdürülebilir Sistemler ve Akıllı Teknolojiler teması ile faaliyet gösterecek. Girişimciler gerekli danışmanlık ve eğitimleri almanın yanı sıra sektöründe öncü şirket ve kuruluşlarla işbirliği yapma imkânı yakalayacak.” diye konuştu.

Parlakçı, üniversitenin Ar-Ge harcamalarının yarısının iç kaynaklı olarak finanse edildiğini, dış kaynaklı olarak finanse edilen harcamaların ise yüzde 43’ünün yurtdışı fonlarla karşılandığını belirtti.

Güçlü uluslararası bağlantılar ve işbirlikleriyle öğrencilere iş dünyasında küresel ölçekte fark yaratabilecekleri yetkinlikler kazandırmayı hedeflediklerini kaydeden Parlakçı, “Girişimcilik ve inovasyon ile ilgili konuları içeren lisans ve lisansüstü düzeyde 100’e yakın ders sunuyoruz. Öğrencilerimizin inovatif iş fırsatlarını çeşitli sektörlere uygulayabilme ve değişime önderlik edebilme becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz.” açıklamasını yaptı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Remzi Sanver ise, “Okul için değil, yaşam için öğrenme" anlayışının BİLGİ kültürünün mayası olduğunu söyledi.

Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri açılacak

Doğa Koleji’nin yakın zamanda Can Eğitim Grubu’na katılmasıyla BİLGİ’nin öncülüğünde “yaşam boyu eğitim” anlayışı doğrultusunda anaokulundan doktoraya her nesle hitap eden, uluslararası nitelikli bir eğitim ekosistemi oluşturulması hedefleniyor. Doğa Koleji ile kurulan yeni yapılanmada üniversitenin akademik işbirliği yürüttüğü ASU’nun k12 eğitim modeli rehber alındı. BİLGİ ilerleyen dönemde Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ile yeni bir eğitim ve araştırma hastanesi kurmayı hedefliyor.