İstanbul Gedik Üniversitesi’nden iş insanlarına yönelik MBA programı

İstanbul Gedik Üniversitesi, alanlarında uzman isimler ve akademik kadrosuyla oluşturduğu iş insanlarına yönelik MBA İşletme Yönetimi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı başvurularını kabul etmeye başladı. Son başvuru süresi 2 Nisan olan program, iş insanlarına yüksek lisans yapma imkanı vermenin yanısıra güncel gelişmelere dair bilgi sahibi olmaları ve örnek uygulamaları inceleme fırsatı sunuyor.

Sanayi ile iç içe üniversite eğitimi anlayışını benimseyen ve 10 yıldır üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde eğitim ve faaliyetlerini sürdüren İstanbul Gedik Üniversitesi’nde 6 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, 1 lisansüstü eğitim enstitüsü 23 uygulama ve araştırma merkezi yer alıyor.

İşletme yönetimi konusunda akademik anlamda kendisini geliştirmek isteyen iş insanlarına yönelik tasarlanan İş İnsanlarına Yönelik MBA İşletme Yönetimi ve Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın içeriğinde dijital dönüşüm ve inovasyon yönetimi, uluslararası finans yönetimi, ticaret yönetimi ve stratejileri, lojistik, güncel ekonomik sorunlar, dış ticaret, yükselen Asya dinamikleri, bankacılık ve finans, güncel vergi düzenlemeleri, bütçe, reel sektör gibi konu başlıkları ve bu başlıklarda güncel seminer ve dersler yer alıyor.

Uzman isimlerle ders

Akademik eğitimin yanısıra hali hazırda sunulan MBA programlarından farklı olarak alanında profesyonel konukların katılacağı ve seminerler vereceği MBA programında Ekonomist Doç. Dr. Evren Bolgün, Öğretim Görevlisi ve Yazar İsmail Hakkı Polat, ARZUM Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, West Line Global Genel Müdürü Fatih Şener, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Topaç, Prof.Dr. Sadi Uzunoğlu, Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi M. Nazmi Erten, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ ve KPMG Şirket Ortağı Emrah Akın, İstanbul Gedik Üniversitesi ASEAN Uygulama ve Araştırma Merkezi Yöneticisi Sibel Karabel yer alıyor.

“Bilginin sonu olmadığı gibi öğrenmenin de yaşı yoktur”

İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Hülya Gedik şu değerlendirmelerde bulundu: “İş insanları çalışma hayatında en yüksek performansa sahip olabilmek için yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalıdırlar. Üniversiteden mezun olduktan sonra da dinamik bir şekilde akan yeniliklere ve dönüşümlere ayak uydurabilmek için bilgiye ihtiyaç duyuyoruz. Deneyimlerimizden biliyoruz ki iş dünyasında önümüze çıkan fırsat ve riskleri önceden görebilen kişiler işlerinde daha başarılı olabilenlerdir. Yeni başlayacağımız ‘İstanbul GEDİK Üniversitesi’nin İş insanları için MBA programı’ başarılı olmayı hedefleyen iş dünyasındaki kişiler için özel olarak hazırlanmıştır. MBA programımızı hazırlarken konularında uzman ve uygulamanın içinden gelen kişilerden büyük bir titizlikle seçilmiştir. Dijitalleşmeden yeni dünya bloklaşmalarına, yeni yönetim metodolojilerinden, finans, bankacılık, ekonomi, ihracat konularındaki son trendleri içeren bir MBA programıdır . Bir sene sürecek olan MBA eğitimimiz de hem eğitim görülecek, hem de zaman verimli değerlendirilme imkanı sağlanacak”.