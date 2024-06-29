İstanbul lise taban puanları belli oldu: Hangi lise kaç puanla öğrenci alıyor?

İstanbul taban puanları 2024, fen liseleri, anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, imam hatip liseleri ve meslek liseleri için belli oldu. Bu sene MEB, İstanbul taban puanları, başarı sıralamaları, yüzdelik dilimler ve kontenjanları tercih kılavuzun içerisinde değil direkt e-okul VBS sistemi üzerinden paylaştı. Böylelikle aday öğrenci hangi okulu tercih etmek istiyorsa, il ilçe ve okul adı yazarak taban puanlarına ulaşabilecek.

Geçtiğimiz sene İstanbul'daki taban puanlarına göre en iyi liseler de ortaya çıkmıştı. Bu sene de aynı liseler listenin ilk sırasında yer aldı.

Galatasaray Lisesi: 500 puan

İstanbul Erkek Lisesi: 500 puan

Kabataş Erkek Lisesi (Almanca): 497.4675 puan

Kabataş Erkek Lisesi (İngilizce): 497.4675 puan

Cağaloğlu Anadolu Lisesi: 491.7958 puan

Çapa Fen Lisesi: 489.0049 puan

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi: 488.7046 puan

Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi: 488.4034 puan

Kadıköy Anadolu Lisesi: 486.1721 puan

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi: 488.4034 puan