İstanbul lise taban puanları belli oldu: Hangi lise kaç puanla öğrenci alıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı, bu yıl taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini tercih kılavuzu yerine e-okul VBS sistemi üzerinden duyurdu. İstanbul taban puanları 2024, fen liseleri, Anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, imam hatip liseleri ve meslek liseleri için belli oldu. Listenin başında 500 puan ile Galatasaray Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi bulunuyor.
İstanbul taban puanları 2024, fen liseleri, anadolu liseleri, sosyal bilimler liseleri, imam hatip liseleri ve meslek liseleri için belli oldu. Bu sene MEB, İstanbul taban puanları, başarı sıralamaları, yüzdelik dilimler ve kontenjanları tercih kılavuzun içerisinde değil direkt e-okul VBS sistemi üzerinden paylaştı. Böylelikle aday öğrenci hangi okulu tercih etmek istiyorsa, il ilçe ve okul adı yazarak taban puanlarına ulaşabilecek.
Geçtiğimiz sene İstanbul'daki taban puanlarına göre en iyi liseler de ortaya çıkmıştı. Bu sene de aynı liseler listenin ilk sırasında yer aldı.
Galatasaray Lisesi: 500 puan
İstanbul Erkek Lisesi: 500 puan
Kabataş Erkek Lisesi (Almanca): 497.4675 puan
Kabataş Erkek Lisesi (İngilizce): 497.4675 puan
Cağaloğlu Anadolu Lisesi: 491.7958 puan
Çapa Fen Lisesi: 489.0049 puan
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi: 488.7046 puan
Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi: 488.4034 puan
Kadıköy Anadolu Lisesi: 486.1721 puan
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi: 488.4034 puan