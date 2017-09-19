İstanbul Üniversitesi 'Ukraynaca' öğretecek

19 Eylül 2017

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanlığı bünyesinde Türkiye'nin ilk Ukrayna Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı açıldı.

İÜ Edebiyat Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emine İnanır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede bir ilk olma özelliği taşıyan Ukrayna Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nın kurulması için 2 yıl önce araştırma ve çalışmalarda bulunduklarını belirterek, "Bu çalışmalar neticesinde Ukrayna'dan 2 değerli uzmanımızı da getirerek bu ana bilim dalının temelleri atıldı.'' dedi.

Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nün 1992'de kurulduğunu kaydeden İnanır, "Slav dillerinin geniş bir dil ailesi olduğunu bildiğimiz için hem rektörlüğümüzün hem de dekanlığımızın önemli hedeflerinden birisi de, bu dil ailesini daha çok genişleterek Slav dilini tanıtmak, okutmak ve bu alanda bilgili uzmanlar yetiştirmek. Ukrayna ile ilişkilerimiz hem tarihsel hem de kültürel ve ekonomik açıdan çok geniş olmasına rağmen, Ukrayna dili uzmanları yetiştiren bir üniversite, öyle bir birim olmadığı için gerçekten bunun eksikliği uzun yıllardır artık Türkiye'de hissediliyordu.'' diye konuştu.

Öğrenci alımının bu yıl gerçekleştiğine dikkati çeken İnanır, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında bu bölüm için 20 kişilik kontenjan ilan edildiğini ve hazırlık sınıfının eğitime 2 Ekim'de başlayacağını kaydetti.

"İlk olarak Ukrayna uzmanlarını yetiştirmek istiyoruz"

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ukrayna Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İryna Dryga da öğrenimini Kiev Ulusal Taras Şevçenko Üniversitesi'nde tamamladığını anlatarak, ''Baharda bir gün bize Ankara'dan bir mektup geldi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Slav Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nde Ukrayna Dili ve Edebiyatı Ana Bilim dalının açılacağına dair bir teklif aldık. Katkıda bulunma teklifi gelince büyük bir sevinçle karşıladık. Hemen evraklarımızı verdik. Kendi katılımımızı teklif ettik ve kabul edilince şimdi burada yer almaya geldik.'' şeklinde konuştu.

Dryga, bu sene eğitime başlayacak öğrencilerin bölümün ilk öğrencileri olduğunu ve çok farklı yaklaşımla karşı karşıya geleceklerini işaret ederek, öğrencilerine, ''Siz sırf Ukraynaca hocası olarak yetiştirilmeyeceksiniz. Sizleri ilk olarak Ukrayna uzmanı, Ukrayna bilirkişisi olarak yetiştirmek istiyoruz ki coğrafyasından iklimine kadar, sanayisinden iş çevresine kadar Ukrayna hakkında her konuda uzmanlaşmanızı bekliyoruz.'' diye bilgi verdiklerini aktardı.

Kaynak: AA