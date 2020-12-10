"İstiklal Mitingi" Aydın'da konferansta ele alındı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun, Türk milletinin 100 yıl önce bu coğrafyada bir ölüm kalım savaşı verdiğini söyledi.

Savaşta toplumun her kesiminden insanın vatanı savunduğunu aktaran Akkoyun, " İşte 101 yıl önce bugün Kastamonu'da bir ilk gerçekleşti. 3 bin Anadolu Türk kadını, bir İstiklal Mitingi düzenledi. Bu mitingle Anadolu'daki hareketin sadece askeri bir hareket, sadece erkeklerin bir savaşı değil topyekün bir aile savaşı olduğu ortaya koyuldu." dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Güneş Açelya Sipahi de çok ciddi bir çalışmanın ürünü olan mitingin köylü, kentli, öğrenci, çiftçi, esnaf gibi tüm kesimlerin tek yürek olmasını sağladığını dile getirdi.

Sipahi, "1919 yılında Kastamonu'da düzenlenen miting, muazzam bir organizasyon örneğidir. O kahraman kadınlar, bizim ecdadımız, orada toplanmakla kalmadılar. Organize bir şekilde farkındalık oluşturmak için zekaları, bilgileri, kültürleri, empatileri, iletişim becerileri, ekip ruhları ile Anadolu'da başlayan haksız işgale karşı direnişin seyrini değiştirdiler." diye konuştu.

"İlk kadın mitinginden Kovid-19'a Türk kadını" konulu sunum yapan Doç. Dr. Emine Gerçek de şunları kaydetti:

"Tarihe baktığımızda vatanı ve milleti için gerek cephede gerekse de cephe arkasında mücadele veren kadınlar, cephede savaşan eş ve çocuklarına destek olmak için tek yürek oldular. Günümüzde tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisi nedeniyle özellikle yoğun bakımlar olmak üzere tüm kliniklerde çalışan kadın sağlık personeller, bu mücadelede kilit rol oynamaktadır."

Programa Söke Kaymakamı Soner Zeybek, İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, İletişim Başkanlığı Muğla İl Müdürü Sezgin Sağun ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.