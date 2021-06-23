İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'ne 'Halkın Favorisi' ödülü

Web ödülleri organizasyonu 'Altın Örümcek' sahiplerini buldu. Farklı kategorilerde birçok markanın yarıştığı organizasyonda, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji kurumsal web sitesiyle “Eğitim” kategorisinde 'Halkın Favorisi' ödülünü kazandı.

Toplam 27 kategoride bin 598 projenin değerlendirildiği 'Altın Örümcek' ödülleri; web, dijital pazarlama, mobil teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin daha iyi tanıtılması ve hak ettiği yeri bulması, bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesi ve gündem oluşturulması amacıyla düzenleniyor.

Her biri alanında uzman 41 kişilik özel jürinin, kültür-sanattan e-ticarete kadar Türkiye’nin en değerli markalarının değerlendirdiği ödüllerde, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji "Eğitim" kategorisinde ödül kazandı.