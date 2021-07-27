İTÜ mezunları en yüksek istihdam oranına sahip

İTÜ Mezunları En Yüksek İstihdam Oranına Sahip 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçları için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen ve pek çok gencin geleceğine yön verecek 2021 YKS sonuçları açıklandıktan sonra tercihler ise 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu, adayların kararlarını vermeden önce İTÜ Çevrimiçi Tanıtım ve Tercih günlerini beklemelerini öneriyor.

İTÜ Mezunları En Yüksek İstihdam Oranına Sahip 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçları için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen ve pek çok gencin geleceğine yön verecek 2021 YKS sonuçları açıklandıktan sonra tercihler ise 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu, adayların kararlarını vermeden önce İTÜ Çevrimiçi Tanıtım ve Tercih günlerini beklemelerini öneriyor.

İTÜ Mezunları En Yüksek İstihdam Oranına Sahip 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçları için geri sayım başladı. Heyecanla beklenen ve pek çok gencin geleceğine yön verecek 2021 YKS sonuçları açıklandıktan sonra tercihler ise 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu, adayların kararlarını vermeden önce İTÜ Çevrimiçi Tanıtım ve Tercih günlerini beklemelerini öneriyor.

İTÜ Çevrimiçi Tanıtım ve Tercih Günleri başlıyor

2021 Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 26-27 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2021 YKS) 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğunu belirtti. Heyecanla beklenen ve pek çok gencin geleceğine yön verecek 2021 YKS sonuçları açıklandıktan sonra tercihler ise 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Bu dönemde yarının liderleri arasında yer alacak gençlerin; idealleri, yetenekleri ve kariyer hedefleri doğrultusunda en doğru seçimleri yapmaları ve ulaştıkları puanlarla niteliklerine uygun bir üniversitede eğitim almaları büyük önem taşıyor. Pek çok gencin aklındaki en önemli soru ise mezun olduktan sonra blockchain'den nesnelerin internetine, büyük veriden siber güvenliğe, yönetim metodolojilerinden tasarım süreçlerine, üretim sistemlerinden iletişim altyapısına, mühendislik bilimlerinden sanata kadar pek çok farklı alanda kendi beceri ve donanımlarına göre iş bulup bulamayacakları…

2021 tercih döneminde, "İTÜ ile Farkını Ortaya Koy" mottosuna yatırım yaparak ilerlediklerini vurgulayan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu; "İTÜ'yü tercih eden öğrencilerin bireysel ve akademik başarılarını, iş dünyası odaklı girişimlerin sinerjisiyle inovatif bir boyuta taşıyoruz. İTÜ mezunları arasında en yüksek istihdam oranına sahip bölümlerimiz; matematik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği… İstihdam yüzdeleri fakülte bazında değerlendirildiğinde istihdam oranı en yüksek fakültemiz ise Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, " yorumunda bulundu.

İlklerin öncüsü olma misyonuna yatırım yapılıyor

Türkiye'nin ilk yerli bilgisayarından güneş enerjisi ile çalışan arabasına, ilk üniversite radyosundan İTÜ TV ile ilk televizyon yayınına, ilk küp uydusu İTÜpSAT1'den ilk elektrikli minibüse, hidrojenle çalışan ve Martı adı verilen ilk tekneden ilk insansız otomobil olarak öne çıkan otomobile, Türkiye'nin ilk enerji temalı teknoloji parkından güneş enerjisi ile çalışan ilk aile arabası Aruna'ya kadar pek çok önemli inovasyona imza atan İTÜ, 1773 yılından bu yana bilgide derinleşme, keşfederek yeniliklere ilham verme ve insanlığı ileri taşıma vizyonuna yatırım yaparak ilerliyor.

"İTÜ ile farkını ortaya koy"

İTÜ; İstanbul'da Ayazağa, Taşkışla, Maçka, Tuzla ve Gümüşsuyu'nda faaliyet gösteren 5 yerleşkesi, 250 bin kişinin üzerindeki mezun ordusuyla, 250'nci yılına emin adımlarla ilerliyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu; Süleyman Demirel, Şarık Tara, Turgut Özal, Şekib Avdagiç, Nail Olpak, Zeynep Bodur Okyay, Erol Bilecik, İsmail Gülle gibi iş ve siyaset dünyasının önemli isimlerini mezun eden, Türkiye'nin ilk teknik üniversitesi olarak öne çıkan İTÜ'nün tam da bu noktada Türk iş dünyasına yönelik işbirlikleri, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ortalaması 3. 00'ın üzerindeki başarılı öğrencilerin katılabileceği, lisans ve yüksek lisans sürecini bir arada yürütmeye olanak tanıyan MasterBee programının yanı sıra girişimcilik ve staj imkanlarıyla öğrencilerine farklı bir gelecek inşa ettiğine dikkat çekti. 2021 tercih döneminde 'İTÜ ile Farkını Ortaya Koy' mottosuyla ilerlediklerini ifade eden Satoğlu, İTÜ'yü tercih eden öğrencilerin bireysel ve akademik başarılarının, iş dünyası ile gerçekleştirilen işbirlikleri ile inovatif bir boyuta taşındığını söyledi.

İstihdam oranı en yüksek bölümler; Matematik, Bilgisayar, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

2019-2020 mezunlarının genel istihdam oranının yüzde 66, 04 olduğunun altını çizen Satoğlu, "Üniversitemiz; 14 fakültede, 86'sı lisans ve 13'ü Uluslararası Ortak Lisans programı olmak üzere toplam 99 lisans programını bünyesinde bulunduruyor. İstihdamı en yüksek üç bölümün yüzde 87, 18 ile Matematik Mühendisliği, yüzde 80, 82 ile Bilgisayar Mühendisliği ve yüzde 79, 34 ile Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği olduğu görülüyor. İstihdam oranı en yüksek olan fakülte ise yüzde 79, 75 ile Bilgisayar ve Bilis¸im Fakültesi, " açıklamasında bulund