‘İyi Dersler Şoför Amca’ ile 57 bin servis şoförüne ulaşıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonları ve Michelin Lastikleri arasında imzalanan işbirliği protokolüyle ‘Trafikte Sorumluluk Hareketi’ kapsamında 2014’te hayata geçirilen ve taşımalı eğitim sisteminde görevli servis şoförlerinin trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konularında yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan İyi Dersler Şoför Amca (İDŞA) projesi sona erdi.

Taşımalı eğitim sisteminde öğrenci taşımacılığı yapan şoförlerin trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim becerileri konusunda bilgi ve becerilerini artırarak, bu şoförlerin yetkinliklerinin geliştirilmesini sağlayan proje ile 7 yılda 70 ilde 57 binin üzerinde servis şoförüne ve 44 binin üzerinde de öğrenciye ulaşıldı.

9,2 milyon kişiye 'trafikte sorumluluk' mesajı ulaştırıldı

Trafikte Sorumluluk Hareketi kapsamında birçok alt proje hayata geçirilirken, ‘Can Dostları Hareketi’ kapsamında ilkokulların 4. sınıf öğretmenleri, öğrencileri, velileri ve servis şoförlerinde trafik güvenliği ve bireysel sorumluluklar konusunda farkındalık ve bilincin geliştirilmesi amaçlandı. Proje 8 yılda 81 ilde uygulanmış ve hedeflerine ulaşarak başarıyla tamamlandı.

‘İyi Dersler Şoför Amca’ projesiyle de taşımalı eğitim sisteminde görevli servis şoförlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi hedeflenmiş ve 7 yılda 70 ilde uygulanarak başarıyla tamamlandı.

‘Trafikte Gençlik Hareketi’, ortaöğretim kurumlarında öğrenciler, öğretmenler, veliler ve servis şoförlerinde trafik güvenliği ve bireysel sorumluluklar konusunda farkındalık ve bilinç geliştirmek amacıyla 2012-2017 döneminde yürütülmüş ve tamamlandı.

‘Güvenli Taşıt Hareketi’, ticari araç şoförleri başta olmak üzere kamuoyunda taşıt güvenliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 2010-2013 döneminde yürütüldü.

Yine aynı dönemde yürütülen ‘Sorumlu Vatandaş Hareketi’ kapsamında gerçekleştirilen üniversite ve halk seminerleriyle hedef grupların trafik güvenliği konusunda farkındalıklarının artırılması amaçlandı.

Tüm alt projeleriyle birlikte Trafikte Sorumluluk Hareketi eğitim ve saha etkinlikleriyle yaklaşık 1 milyon 500 bin kişiye doğrudan, iletişim faaliyetleriyle yaklaşık 7 milyon 700 bin kişiye dolaylı, toplamda yaklaşık 9 milyon 200 bin kişiye trafikte sorumluluk mesajı ulaştırıldı.

7 yılda toplam 70 ilde eğitimler verildi

Michelin’in destekçileri arasında yer aldığı ve Ağustos 2014’te imzalanan iş birliği protokolüyle ‘Trafikte Sorumluluk Hareketi’ kapsamında yürütülen İDŞA projesiyle, taşımalı eğitim sisteminde görevli şoförlerin trafik güvenliği, ilk yardım ve iletişim konusunda bilgi ve becerilerini artırarak, bu şoförlerin kapasitesini geliştirme amaçlandı. Proje uygulamaları sırasıyla formatör eğitim semineri, eğitimci eğitim semineri, şoför eğitimi, öğrenci eğitimi ve afiş yarışması şeklinde gerçekleştirildi.

Proje kapsamında 2014 - 2015 döneminde Balıkesir, Edirne, Gaziantep, Isparta, Karabük, Kars, Malatya, Muğla, Nevşehir ve Trabzon; 2015-2016 döneminde Ankara, Bursa, Kastamonu, Kayseri, Kütahya, Manisa, Mersin, Samsun, Sivas ve Tekirdağ; 2016-2017 döneminde Adana, Adıyaman, Antalya, Aydın, Çankırı, Düzce, İzmir, Kocaeli, Konya ve Zonguldak; 2017-2018 döneminde Çanakkale, Denizli, Erzurum, Giresun, Hatay, Kahramanmaraş, Sakarya, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat; 2018-2019 döneminde Afyon, Artvin, Bolu, Burdur, Elazığ, Eskişehir, Karaman Kırklareli, Mardin ve Sinop; 2019-2020 döneminde Ağrı, Aksaray, Ardahan, Diyarbakır, İstanbul, Ordu, Osmaniye, Siirt, Uşak ve Van; 2020-2021 döneminde ise Amasya, Bartın, Bilecik, Çorum, Erzincan, Kırkkale, Kırşehir, Kilis, Niğde, Rize ve Şanlıurfa proje kapsamındaki iller oldu.

Şanlıurfa, taşımalı eğitim sistemi açısından oldukça yüksek şoför sayısına sahip olması nedeniyle hem 2017-2018 hem de 2020-2021 döneminde proje illeri arasında iki kez yer aldı. 2020 yılında başlayan COVID-19 salgını nedeniyle 2020 – 2021 döneminde formatör eğitim seminerleri çevirimiçi olarak gerçekleştirildi.

Hedeflerine başarıyla ulaşıldı

Taşımalı eğitim çerçevesinde her gün okul servisleriyle yolculuk yapan öğrencilerin güvenliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen İyi Dersler Şoför Amca projesi, taşımalı eğitim servis şoförlerine yönelik özel bir ihtiyacı karşılarken 2014-2021 döneminde gerçekleştirilen faaliyetlerle tüm hedeflerine başarıyla ulaşıldı.