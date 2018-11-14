İyilik Varsa "Umut" Var

14 Kasım 2018

Çevremizde insanlığa umut ve cesaret veren, küçük de olsa fark yaratan, ilham kaynağı olan iyilik hikayeleri var. İstanbul Bilgi Üniversitesi, bu hikayelerin desteklenmesi, toplum tarafından bilinirliğinin artması ve yenilerinin teşvik edilmesine katkıda bulunmak amacıyla “BİLGİ Umut Var” isimli bir proje başlattı.

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri baz alındı

İnsanlığa umut veren hikâyeler BİLGİ’li öğrenciler tarafından seçildi. Hikayelerin seçiminde, Birleşmiş Milletler’in yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşaması için belirlediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi baz alındı. Projenin ilk etabı sonunda, öğrencilerin seçtiği 33 iyilik hikayesi www.bilgiumutvar.com adresine yüklendi.

BİLGİ geleceğe dair umutları yeşertiyor

İyilik hikâyelerinin paylaşılarak yayılması, gizli kahramanlarının ilham kaynağı olması için projenin ikinci etabı olan halk oylaması başlatıldı. Öğrenciler tarafından belirlenen iyilik hikâyeleri 5 Kasım günü bilgiumutvar.com web adresinde halk oylamasına sunuldu. Halk jürisi tarafından belirlenen 10 hikâyenin kahramanı, 13 Aralık Perşembe günü İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenecek törende ağırlanacak.

www.bilgiumutvar.com web adresi üzerinden 20 Kasım tarihine kadar iyilik hikayesine oy verebilir, dünyaya umut yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.

Umut veren hikâyeler

BİLGİ’li öğrenciler tarafından seçilerek www.bilgiumutvar.com web sitesinde halk oylamasına sunulan iyilik hikâyelerinin isimleri:

“İhtiyaç Haritası”, “Köy Okulları Ablası”, “Upsendrom Girişimi”, “Bir Tebessüm İçin Derneği”, “Enka İyilik Projesi”, “Hayvansever Gökçer Korkmaz”, “Kostak’ı kaybetti, kendini sokak hayvanlarına adadı”, “Leyla’dan Sonra Gönüllüleri”, “İyilik Kolyeleri: Sakajewa”, “Dünya İnsani Yardım Projesi”, “AHBAP”, “Doyuran Kareler”, “Kitap Koala”, “Hayata Sarıl Lokantası”, “Askıda Ne Var?”, “İhtiyacı Olan Bu Sepetten Ekmek Alabilir”, “Bir Destek Bin Huzur”, “Kanser Savaşçıları Derneği”, “Düşler Kavanozu”, “Ödünç Ragbi Topuyla Şampiyon Yaptı, Şimdi Hokey Öğretiyor”, “Hayat Tamircisi”, “Mardin’de Sinekli Bakkal Kitap Okumaya Teşvik Ediyor”, “Herkese Kitap Vakfı”, “Atma! Tamir Olsun Çocuklara Umut Olsun”, “Onkoday Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği”, “Deliler Kahvehanesi Herkese Açık”, “Değişim Liderleri Derneği”, “Öğretmen Mehtap Çevik, Kız Öğrencilerin Eğitimi İçin Destek Oluyor”, “Kitapları Çocuklar İçin Sokağa Taşıyor”, “Kanber Bakkal’dan Çocuklara: Kitabı Özetle, İstediğini Al”, “TOÇEV Kurucusu Ebru Uygun: 5 Milyon Çocuğun Hayatına Dokunan Kadın”, “Yarına Umut Ol”, “İşkence Edilen Sokak Kedisi Ayşe’yi Esnaf Ameliyat Ettirdi”.