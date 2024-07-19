İzmir Ekonomi Üniversitesi 7 başlıkta başarısını kanıtladı
Times Higher Education tarafından açıklanan, 125 ülkeden 2 bin 152 üniversitenin bulunduğu ‘2024 Üniversite Etki Sıralaması’nda İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), nitelikli eğitim kategorisinde 101- 200 aralığında gösterildi. İEÜ, araştırma kapsamındaki 7 başlıkta başarılı sonuç aldı.
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan ABACIOĞLU:
İngiltere merkezli değerlendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan ‘2024 Üniversite Etki Sıralaması’na İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) de yer alarak başarı gösterdi. 125 ülkeden 2 bin 152 üniversitenin bulunduğu listede İEÜ, ‘nitelikli eğitim’ kategorisinde 101-200 aralığında gösterilerek dünyaca tanınmış birçok üniversiteyi geride bıraktı. İzmir Ekonomi, nitelikli eğitim alanında Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında ise ikinci sırada yer bularak başarı elde etti. Öğrencilerine sunduğu fiziksel, sosyal ve teknolojik imkânları sürekli geliştiren, akademisyen kadrosunu güçlendiren, eğitim içeriklerini çağın gerekleri doğrultusunda güncelleyen İEÜ, son yıllarda attığı stratejik adımların karşılığını dünya çapındaki listeye girerek aldı.
Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedeflerini esas alarak üniversitelerin performansını değerlendiren Times Higher Education, 2024 yılına ilişkin ‘Etki Sıralaması’nı kapsamlı bir değerlendirme sonucunda açıkladı. Türkiye’den 91 üniversitenin yer aldığı listede, İEÜ de tam 7 başlıkta başarısını kanıtladı. İzmir Ekonomi Üniversitesi; ‘Nitelikli eğitim’ kategorisinde 101-200, ‘Eşitsizliklerin azaltılması’ ve üniversitenin toplumsal çalışmalarını temel alan ‘Yoksulluğa son’ başlığında 201-300, ‘İklim eylemi’ kategorisinde 301-400, ‘Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar’ alanında 401-600, ‘Sanayi, yenilikçilik ve altyapı’ alanında 601-800, ‘Amaçlar için ortaklıklar’ başlığında bin 1-bin 500 aralığında gösterildi.
Times Higher Education tarafından açıklanan sıralamada yer alan üniversiteler; sürdürülebilir kalkınmanın çeşitli boyutları üzerindeki kapsayıcı etkileriyle tanınıyor. Sürdürülebilir ve dayanıklı bir gelecek için önemli çalışmalarda bulunuyor. Böylesine önemli ve saygın bir listede üst sıralarda bulunmak, bizim için gurur ve mutluluk verici. Yurt dışı tecrübesine sahip akademisyen kadromuz, 8 dilin konuşulduğu kampüsümüz, öğrencilerimize sunduğumuz teknoloji temelli gelişmiş eğitim sistemimiz, İzmir Ticaret Odası’nın desteği sayesinde iş dünyası ile kurduğumuz güçlü iletişim, üniversitemizi ön plana çıkararak listeye girmemizde belirleyici oldu.
Üniversitemizin bilimsel çıktı hacmi ve araştırma kalitesi, her geçen yıl artmaya devam ediyor. 2022 yılında üniversitemizde, adresli bilimsel yayın sayısı 290 iken, 2023 yılında bu sayı 305 olarak gerçekleşti. 2001-2023 yılları arasında üniversitemizdeki adresli toplam bilimsel yayın sayısı 2 bin 677 oldu. Bu rakamın yüzde 22,2’si, son iki yılda gerçekleşti. Bilimsel yayınlara 2022 yılında yapılan atıf sayısı 6 bin 185 olurken, bu sayı 2023 yılında 7 bin 1’e yükseldi. Atıf sayıları, bilimsel yayınların kalitesi ve bilim dünyasında gördüğü kabulle ilgili önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor.
Sağlam temellere dayanıyor
2001-2023 yılları arasında adresli bilimsel yayınlarımıza yapılan toplam atıf sayısı 36 bin 230 olarak gerçekleşti. Son üç yılda alınan atıf sayısı ise 18 bin 342 ile önceki 20 yıldan daha fazla oldu. 2022 yılında yürütülen toplam proje sayısı 2023 itibarıyla 122’ye ulaştı. Bütün bu rakamlar, son yıllardaki gelişimimizi açıkça ortaya koyuyor. Proje ve bilimsel çıktı; eğitim kalitesinin de somut göstergesidir. THE tarafından açıklanan listede elde ettiğimiz başarının sağlam temellere dayandığını görüyoruz.
İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener: Eğitimimize güven duyuluyor
Türkiye genelinde etkinliğini artıran, başarılı öğrencilerin tercih ettiği, vizyoner bir üniversite olarak yola devam ediyoruz. 2023 yılında üniversitemiz, başarılı öğrenciler tarafından daha çok tercih edilir hale geldi. Üniversitemize sözel ve yabancı dil alanında ilk 2 bin 500, sayısal ve eşit ağırlık alanında ilk 10 bin içinde yerleşen öğrencilerin sayısı; 2018’e göre yüzde 250, 2022’ye göre yüzde 100 arttı. Ayrıca, üniversitemiz bölümlerine yerleşen öğrencilerin ortalama başarı puanının, geçtiğimiz yıllara göre önemli bir artış gösterdiğini görüyoruz.
Ülkemiz genelindeki 79 vakıf üniversitesi arasında 33 lisans bölümümüzün 12’sinde birinci, 5’inde ikinci, 5’inde üçüncü ve 11’inde de dördüncü olmayı başardık. Ege Bölgesi’nde, devlet üniversitelerinin tamamına birincilikle, vakıf üniversitelerinin ise neredeyse hepsine tam bursla yerleşebilecek öğrenciler, üniversitemizin yüzde 50 ya da yüzde 25 indirimli kontenjanlarını tercih etti. Bu veriler, eğitimimize duyulan güven ve teveccühün de bir yansıması.