İzmir Ekonomi Üniversitesi 7 başlıkta başarısını kanıtladı

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan ABACIOĞLU:

İngiltere merkezli değerlen­dirme kuruluşu Times Hig­her Education (THE) tara­fından açıklanan ‘2024 Üniver­site Etki Sıralaması’na İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) de yer alarak başarı gösterdi. 125 ülkeden 2 bin 152 üniversitenin bulunduğu listede İEÜ, ‘nitelik­li eğitim’ kategorisinde 101-200 aralığında gösterilerek dünya­ca tanınmış birçok üniversiteyi geride bıraktı. İzmir Ekonomi, nitelikli eğitim alanında Türki­ye’deki vakıf üniversiteleri ara­sında ise ikinci sırada yer bula­rak başarı elde etti. Öğrencile­rine sunduğu fiziksel, sosyal ve teknolojik imkânları sürekli ge­liştiren, akademisyen kadrosu­nu güçlendiren, eğitim içerikle­rini çağın gerekleri doğrultusun­da güncelleyen İEÜ, son yıllarda attığı stratejik adımların karşılı­ğını dünya çapındaki listeye gi­rerek aldı.

Birleşmiş Milletler'in sürdü­rülebilir kalkınma hedeflerini esas alarak üniversitelerin per­formansını değerlendiren Times Higher Education, 2024 yılına ilişkin ‘Etki Sıralaması’nı kap­samlı bir değerlendirme sonu­cunda açıkladı. Türkiye’den 91 üniversitenin yer aldığı listede, İEÜ de tam 7 başlıkta başarısı­nı kanıtladı. İzmir Ekonomi Üni­versitesi; ‘Nitelikli eğitim’ kate­gorisinde 101-200, ‘Eşitsizlikle­rin azaltılması’ ve üniversitenin toplumsal çalışmalarını temel alan ‘Yoksulluğa son’ başlığında 201-300, ‘İklim eylemi’ katego­risinde 301-400, ‘Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar’ alanın­da 401-600, ‘Sanayi, yenilikçi­lik ve altyapı’ alanında 601-800, ‘Amaçlar için ortaklıklar’ başlı­ğında bin 1-bin 500 aralığında gösterildi.

Times Higher Education tara­fından açıklanan sıralamada yer alan üniversiteler; sürdürülebi­lir kalkınmanın çeşitli boyutları üzerindeki kapsayıcı etkileriyle tanınıyor. Sürdürülebilir ve da­yanıklı bir gelecek için önemli ça­lışmalarda bulunuyor. Böylesine önemli ve saygın bir listede üst sı­ralarda bulunmak, bizim için gu­rur ve mutluluk verici. Yurt dışı tecrübesine sahip akademisyen kadromuz, 8 dilin konuşulduğu kampüsümüz, öğrencilerimi­ze sunduğumuz teknoloji temel­li gelişmiş eğitim sistemimiz, İzmir Ticaret Odası’nın desteği sayesinde iş dünyası ile kurduğu­muz güçlü iletişim, üniversitemi­zi ön plana çıkararak listeye gir­memizde belirleyici oldu.

Üniversitemizin bilimsel çıktı hacmi ve araştırma kalitesi, her geçen yıl artmaya devam ediyor. 2022 yılında üniversitemizde, adresli bilimsel yayın sayısı 290 iken, 2023 yılında bu sayı 305 olarak gerçekleşti. 2001-2023 yılları arasında üniversitemiz­deki adresli toplam bilimsel ya­yın sayısı 2 bin 677 oldu. Bu ra­kamın yüzde 22,2’si, son iki yıl­da gerçekleşti. Bilimsel yayınlara 2022 yılında yapılan atıf sayısı 6 bin 185 olurken, bu sayı 2023 yı­lında 7 bin 1’e yükseldi. Atıf sa­yıları, bilimsel yayınların kalite­si ve bilim dünyasında gördüğü kabulle ilgili önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor.

Sağlam temellere dayanıyor

2001-2023 yılları arasında ad­resli bilimsel yayınlarımıza yapı­lan toplam atıf sayısı 36 bin 230 olarak gerçekleşti. Son üç yılda alınan atıf sayısı ise 18 bin 342 ile önceki 20 yıldan daha fazla ol­du. 2022 yılında yürütülen top­lam proje sayısı 2023 itibarıyla 122’ye ulaştı. Bütün bu rakamlar, son yıllardaki gelişimimizi açık­ça ortaya koyuyor. Proje ve bi­limsel çıktı; eğitim kalitesinin de somut göstergesidir. THE tara­fından açıklanan listede elde et­tiğimiz başarının sağlam temel­lere dayandığını görüyoruz.

İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener: Eğitimimize güven duyuluyor

Türkiye genelinde etkinliği­ni artıran, başarılı öğrencile­rin tercih ettiği, vizyoner bir üniversite olarak yola devam ediyoruz. 2023 yılında üniver­sitemiz, başarılı öğrenciler ta­rafından daha çok tercih edilir hale geldi. Üniversitemize sözel ve yabancı dil alanında ilk 2 bin 500, sayısal ve eşit ağırlık ala­nında ilk 10 bin içinde yerleşen öğrencilerin sayısı; 2018’e göre yüzde 250, 2022’ye göre yüzde 100 arttı. Ayrıca, üniversitemiz bölümlerine yerleşen öğrenci­lerin ortalama başarı puanının, geçtiğimiz yıllara göre önemli bir artış gösterdiğini görüyoruz.

Ülkemiz genelindeki 79 vakıf üniversitesi arasında 33 lisans bölümümüzün 12’sinde birin­ci, 5’inde ikinci, 5’inde üçüncü ve 11’inde de dördüncü olmayı başardık. Ege Bölgesi’nde, dev­let üniversitelerinin tamamına birincilikle, vakıf üniversiteleri­nin ise neredeyse hepsine tam bursla yerleşebilecek öğrenci­ler, üniversitemizin yüzde 50 ya da yüzde 25 indirimli kontenjan­larını tercih etti. Bu veriler, eği­timimize duyulan güven ve te­veccühün de bir yansıması.