İzmir’de pedallar yangında zarar gören çocukların eğitimi için dönecek

Turkcell, GranFondo bisiklet yarışı serisi kapsamında sosyal sorumluluk yaklaşımlı etkinliklerine devam ediyor. 5 Eylül’de İzmir’de gerçekleştirilecek serinin ikinci yarışında, pedallar Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) iş birliğiyle orman yangınlarında maddi kayba uğrayan ailelerin okul çağındaki çocuklarının eğitimleri için dönecek. Ayrıca yangın bölgesinde zarar gören okulların tadilatı için de destek sağlanacak.

Turkcellgranfondo.com adresine girenler, sosyal sorumluluk bölümünden kendi sosyal medya hesapları için kart yaratıp bunu ücretsiz bir şekilde paylaşabilecek. Böylece hem çocukların eğitimi hem de okulların tadilatı için başlatılan kampanyaya destek olabilecek.

Bununla birlikte Turkcell, katılımcıları yarış alanına gelirken yanlarında elektronik atık getirmeye davet ediyor. Etkinlik alanında ve Turkcell mağazalarında toplanan tekno atıklardan elde edilecek gelir, TÜBİSAD iş birliğiyle yine orman yangınlarında zarar gören çocuklar için eğitim bursuna dönüşecek.

İlki İstanbul’da düzenlendi

Turkcell GranFondo Serisi’nin ilk yarışı, Haziran ayında Beykoz Belediyesi’nin katkısıyla İstanbul’da düzenlenmişti. 15 ülkeden yaklaşık bin bisikletseverin katıldığı etkinliğin bu yılki ikinci etabında ise amatör ve profesyonel tüm bisikletseverler İzmir’de yarışacak. İzmir Valiliği’nin desteğiyle gerçekleştirilecek Turkcell GranFondo İzmir yol bisikleti yarışı, 5 Eylül’de Konak Meydanı’ndan start alacak. Kısa ve uzun parkur yarışlarının yapılacağı organizasyona 20’den fazla ülkeden binlerce sporseverin katılımı bekleniyor. Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe güzergahından geçecek olan katılımcılar, Urla’nın ardından finiş için yeniden Konak Meydanı’nda buluşacaklar.

“Değişim için harekete geç”

Turkcell, Haziran ayında gerçekleşen Turkcell GranFondo İstanbul etabında Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda tüm iş süreçlerini, çevresel sürdürülebilirlik, dijital kapsayıcılık ve sorumlu iş yapış perspektifinde değerlendirdiği etkinlik kapsamında yarışmacıların tişörtlerine yapıştırabilecekleri BM’nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nı “Değişim için harekete geç” mottosuyla birlikte çıkartma olarak bastırırken, Turkcell Bisiklet Takımı da yarışmaya #DeğişimİçinHareketeGeç formasıyla katılmıştı. Konak Meydanı’ndan start alacak Turkcell GranFondo İzmir’de de yine tüm yarışmacılar ve Turkcell bisiklet takımı üzerinde bu çıkartmaların bulunduğu formalarla yarışacak.

“Pedallar eğitim için dönecek”

Konuya ilişkin açıklama yapan Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, “Dünyaca ünlü GranFondo yol bisiklet yarışı serisini, İstanbul’dan sonra İzmir’de bisikletseverlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Ayrıca bu yarış, bizim için çok önemli bir anlam ifade ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ülkemiz orman yangınlarıyla mücadele etti. Bölgedeki birçok insan gibi çocuklar da yangından olumsuz etkilendi. Bu durumu en aza indirmek için onların eğitimlerine destek vermek istedik. Bu amaçla; Turkcell GranFondo İzmir’de pedallar eğitim için dönecek. Herkesi, İzmir’in muhteşem kent atmosferi eşliğinde bisiklet binmeye ve yarışta yer almaya davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.