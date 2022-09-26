Japonya İstanbul Başkonsolosu Kenichi’den Sarten’e ziyaret

Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, Sarten Ambalaj’ın Silivri’deki fabrikasını ve Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki programa Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri İlçe Millî Eğitim Müdürü Zekeriya Artar ve iş dünyasından temsilciler de katıldı. Bilişim teknolojileri, makine teknolojileri, elektrik-elektronik teknolojileri, inşaat teknolojileri, matbaa teknolojileri, metal teknolojileri ve mobilya-iç mekan tasarım teknolojileri alanlarında eğitim veren Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yapılan ziyaretin kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, “Şirket olarak eğitime ve öğrencilere büyük bir önem veriyoruz. Bu organizasyonun temelleri geçtiğimiz dönemde Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi’ye yaptığım ziyarette atıldı. Kendilerini Silivri’deki fabrikamıza davet ettim. O görüşmemizde Sarten’in kurucusu olan babam Yusuf Sarıbekir’in isminin verildiği okuldan ve faaliyetlerinden de konuştuk. Kasahara Kenichi, okulumuzdan çok etkilendi ve bu ziyaret gerçekleştirildi.” dedi.

“Eğitime destek vermeye devam edeceğiz”

Sarten’in Japon ortaklı bir firma olduğuna değinen Zeki Sarıbekir, “Japon ortağımız ve Japonya ile ilişkilerimiz çok iyi bir noktada. Japon ortaklarımızla çok iyi bir sinerji yakaladık. Ortaklarımızla birlikte Sarten’in büyümesi ve Türkiye’ye daha fazla katkı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkenin geleceği için eğitime verilen desteğin çok önemli olduğunu farkındayız. Öğrencilerin uygulamalı olarak eğitim alabilmesi için Silivri’deki okulumuza 4 adet atölye ve kütüphane yaptırdık. Öğrencilerin okullarında aldıkları iyi eğitimle mezun olmaları biz sanayiciler için çok değerli. Ülkemizin geleceği için, daha fazla üretim için yatırımlar yaparken, buralarda çalışacak gençlerimize destek olmak adına sosyal sorumluluk projelerine daha fazla ağırlık vermeyi hedefliyoruz. Sarten olarak teknik eğitime çok önem veriyoruz. Çünkü ülke olarak teknik liseler ile gelişeceğimize inanıyoruz.” diye konuştu.

Başkonsolos, öğrencilere Ertuğrul Fırkateyni’nin hikayesini anlattı

Sarten Silivri Fabrikası’ndaki üretim hatları ve Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki atölyeleri yakından inceleyen Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, okul müdürü ve yetkililerden bilgi aldı. Gerçekleştirilen ziyaretten ve okulda öğrencilere sağlanan şartlardan çok etkilendiğini dile getiren Kenichi, öğrencilerle de sohbet etti. Kenichi, öğrencilere Türk-Japon ilişkilerinin çok uzun yıllara dayandığını belirterek, 1889 yılında Sultan II. Abdülhamid tarafından Japonya'ya gönderilen ve dönüş yolunda geçirdiği kaza sonucu batan, 54 subayın da içinde bulunduğu 526 mürettebattın şehit olduğu ve sadece 69 kişinin kurtarıldığı Ertuğrul Fırkateyni’nin hikayesini anlattı.

Okulda gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi veren Silivri Yusuf Sarıbekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Zekeriya Artar ise Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi ile yapılan görüşmede Japonya’da bir kardeş okul talepleri olduğunu, bu konuda verilecek desteğin kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.