Kadın girişimciler, Özyeğin Üniversitesinde buluştu

07 Mayıs 2019

Goldman Sachs Vakfı’nın dünya çapında 43 ülkede uyguladığı ve Türkiye’de Özyeğin Üniversitesi tarafından hayata geçirilen “10.000 Kadın Girişimci Eğitimi Programı” mezunları üniversitenin 10. yıl etkinlikleri kapsamında bir araya geldi.

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsünde gerçekleşen etkinlikte; girişimciler için ekonomik göstergelerin konuşulduğu panelde ayrıca girişimcilik yolculuğunda Kadın Erkek işbirliği, Türkiye Ekosistemde Kadın girişimciliğine ilişkin veriler ve Yatırımcı gözünden Kadın girişimciliği konuşuldu.

Kadın ve erkek girişimciler, girişimci adayları ve öğrencilerin ilgisinin yüksek olduğu panelde Women TV canlı yayın yaparken çok sayıda kadın girişimci de stand açarak ürünlerini sergileme fırsatı yakaladı.