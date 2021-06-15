Kahoot! Türkçe dil desteği sunmaya başladı

Kahoot! CEO’su Eilert Hanoa, Türkiye'deki eğitimcilerin, öğrencilerin, şirketlerin ve ailelerin Kahoot! kullanımında ciddi bir artış gözlemlediklerine dikkat çekerek, söz konusu artışa bağlı olarak böyle bir karar aldıklarını söyledi. Hanoa, programın 200’den fazla ülkede 5 milyardan fazla kullanıcıya ulaştığı bilgisini paylaştı.

Türkçe’nin Kahoot!'ta en çok kullanılan 10 dil arasında yer aldığını söyleyen Hanoa, şöyle konuştu: “Geçen yıl Türkiye'den 22 milyonun üzerinde katılımcı, Kahoot! oyunları oynadı. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 105'ten fazla artış anlamına geliyor. Ayrıca, kullanıcılar arasında 140 binden fazla öğretmen ve 2 milyondan fazla öğrenci vardı. Türkiye'de 340 binden fazla profesyonel katılımcı ister yerinde ister uzaktan Kahoot! uygulamasını kullanarak iş arkadaşlarıyla öğreniyor, etkileşim kuruyor ve işbirliği yapıyor.”

Kahoot! olarak misyonlarının öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek olduğunu vurgulayan Hanoa, “Kaç yaşında oldukları ve hangi dili konuştukları fark etmeksizin tüm dünyadaki kullanıcıları potansiyellerinin en üst seviyesine ulaşmaları konusunda desteklemeye kararlıyız. Geçen yıl Türkiye'deki eğitimcilerin, öğrencilerin, kurumsal ekiplerin ve ailelerin Kahoot! kullanımında oldukça büyük bir artış gözlemledik. Türkçe konuşan kullanıcılarımız için ana dillerinde daha erişilebilir ve daha sezgisel bir öğrenim deneyimi sunmaktan gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

"Canlı yarışmalarla hem eğlen hem öğren"

Hanoa’nın verdiği bilgilere göre, 2013 yılında kullanıma sunulduğundan bu yana Kahoot! sınıf içindeki bir quiz aracından dünya çapında kullanılan bir öğrenme platformuna dönüştü. Ankara Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bilişim teknolojileri öğretmeni olan Selçuk Yusuf Arslan, öğrenimi desteklemek için Kahoot! uygulamasından yararlanma konusunda şunları söyledi: “Kahoot! öğrencilere ilerlemeleri hakkında geri bildirim verebileceğiniz mükemmel bir araç. Öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkıda bulunmak, bunu yaparken de öğrencilerle birlikte eğlenmek ve onların heyecanına ortak olmak gerçekten paha biçilemez. Haydi Türkçe Kahoot'layalım!”Kahoot! uygulaması, için App Store'dan ve Android için Google Play'den indirilebilir.