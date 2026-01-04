Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi, Kahramanmaraş Valiliği'nden açıklama geldi mi?
Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı sonrası binlerce öğrenci ve veli "Kahramanmaraş'ta okullar tatil mi" sorusuna yanıt aramaya başladı. Kahramanmaraş Valiliği'nden 5 Ocak Pazartesi günü okulların durumuna dair bir açıklama gelmedi.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın taşımalı eğitime ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde 5 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA