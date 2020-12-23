Kahramanmaraş’ta, tekstil mühendisliği eğitimine sanayici destek verecek

KAHRAMANMARAŞ-DÜNYA

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nü nitelikli öğrencilerin tercih etmesini sağlamak amacıyla Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) arasında Eğitime Destek Burs Protokolü imzalandı. Yapılan işbirliği ile tekstil ve hazır giyimde öncü olan Kahramanmaraş’ta bilgi, beceri ve donanım sahibi tekstil mühendislerinin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla öğrencilere burs verilmesini planlanıyor.

Bu kapsamda sağlanacak olan burs, ilk 15 tercihinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nü tercih eden ve kesin kayıt yaptıran öğrenciler içerisinden, en yüksek puan aldığı tespit edilen ilk 10 öğrenciye verilecek. Bu öğrencilerin listesi KSÜ Rektörlüğü tarafından KMTSO’ya bildirilecek.

Protokol imza törenine KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu, KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı ve KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Tanrıverdi katıldı.

Balcıoğlu, “Geçen yıl TİM ile birlikte tekstil bölümü öğrencilerimizin belirli kriterler çerçevesinde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’ni tercih etmeleri halinde öğrencilerimize burs verileceği sözü verilmişti. Bu kriterlere uyan arkadaşlarımız bu yıl eğitimlerde burayı tercih ettikleri için öncelikle teşekkür ediyoruz. Tekstilin deryası olan bir kentte önünüzün çok açık olduğu yalnızca kitapları okuyup, geçer not almanızın ötesinde laboratuvarları daha çok kullanmanızı ve işimizin diğer adının moda olduğunu ve hep yeni şeylere ihtiyaç olduğunu unutmamanızı diliyorum. Bu yıl bursa hak kazanan 8 öğrencimiz var” dedi.

KSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kadir Saltalı ise, “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tekstil Mühendisliği öğrencilerimize bu protokol kapsamında burs verilecek. Hepimizin bildiği gibi Kahramanmaraş Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu’nda tekstil bölümümüz var. Burada ara elaman yetiştiriyoruz. Daha sonra da tekstil mühendisliği bölümümüz kuruldu. Tekstil sektöründe en önde gelen illerimizden birisi de Kahramanmaraş. Kentimizde teknik eleman ihtiyacını karşılamak ve yetenekli öğrencilerimizin tekstil mühendisliğine gelmesi için geçmiş yıllarda KMTSO ile bir protokol imzalamıştık. Tabii bu protokolün her yıl yenilenmesi gerekiyor. Başkanımız da bu konuda Kahramanmaraş için ellerinden gelen destekleri vereceklerini ifade etti” şeklinde konuştu.