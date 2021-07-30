Karatay, yeni lisans ve ön lisans programlarıyla iddiasını artırıyor

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İsmini, Selçuklular tarafından 1251 yılında yaptırılan ve Anadolu’daki ilk Vakıf Yükseköğretim Kurumu niteliğindeki Karatay Medresesi ile Türkiye’nin en köklü ticaret odalarından biri olan Konya Ticaret Odası’ndan alan KTO Karatay Üniversitesi, eğitim öğretim yılına iddialı hazırlanıyor.

2020-2021 akademik yılında öğrenci, akademisyen ve idari personelin tamamına en sağlıklı ortamı oluşturma önceliğiyle hareket eden KTO Karatay Üniversitesi, insan hareketliliğini en aza indiren, online ve sınıf ortamında eğitim imkânının bir arada sunulduğu Karatay Hibrit eğitim modelini getirdi. Bu sistemde derslerin tamamı uzaktan eğitimle canlı (senkron) olarak verilirken, sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde düzenlenen sınıflarda öğrenci sayısında yoğunluk olmamak şartı ile yüz yüze eğitim de eş zamanlı yürütüldü.

İslam İktisadı ve Finans, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik, Enerji Yönetimi, Pilotaj gibi bölümleri bünyesinde barındıran KTO Karatay Üniversitesi, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde İngilizce Uluslararası Ticaret ve Lojistik lisans programı ile optisyenlik ön lisans programına ilk kez öğrenci kabul edecek.

AKİTEK’i yakında hizmete sokacak

Türkiye’de akıllı teknolojiler merkezine sahip tek üniversite olan Karatay Üniversitesi, Akıllı Teknolojiler Merkezi (AKİTEK),inşaatını devam ettiriyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin eş finansmanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı altında yaklaşık 5 milyon Euro fonlanmaya hak kazanmış bir proje olan Smart Technologies Design, Development and Prototyping Centre (STEDEC)’ten alıyor.