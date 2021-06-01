Karneler ne zaman verilecek? Bakan Selçuk'tan karne açıklaması

Milyonlarca öğrenci ve veli, karneler ne zaman verilecek, merak ediyor. Kademeli normalleşmeye geçişin ardından 31 Mayıs'ta yapılan kabine toplantısında normalleşme sürecinde atılacak adımlar açıklandı. Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karnelerin ne zaman verileceğini açıkladı.

Bakan Selçuk, "18 Haziran itibaren karnelerimizi açıyoruz. Dileyen 18 Haziran'da karnesine ulaşabilecek" ifadelerini kullandı.

18 Haziran'da karnelerin verilmesinin ardından telafi programı başlatacaklarını dile getiren Selçuk, "Okullarımız 2 Temmuz'dan yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulların fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrencilerimiz için açık tutulacak" dedi.

Bakan Selçuk, yaz boyunca okulların çocukları ağırlayacağını ve isteyen öğrencilerin fiziksel etkinliklere ve akademik programlara katılabileceğini söyledi.