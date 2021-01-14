Karneler ne zaman verilecek?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan eğitim modeliyle devam ediyor. Kısa bir süre yüz yüze yapılan eğitim, vaka sayılarının ardından yeniden online platforma taşınırken, yarıyıl tatili öncesinde öğrencileri karne heyecanı sardı. Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada basılı karne verilmeyeceğini, karnelerin online olarak verileceğini duyurdu. Bu gelişmenin ardından e-Karne araştırılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk karne konusunda yaptığı açıklamada, "Evet dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu. Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir. Biz mevzuatın esnekliği içerisinde çocuklarımız ve velilerimiz açısından en kolay hangisi oluru düşünmeye çalışıyoruz. Hatta bazen şunu yapıyoruz; olağanüstü dönemler için ihtiyaç duyulabilecek bazı hususlar, mevzuatın içerisinde olmayabiliyor. O yüzden de biz kimi zaman mevzuatta değişiklik yapıp, alanı rahatlatmaya çalışıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Öğrencilerimiz,

Biz eğitimi, ders konularını sizlere yüklemek için değil; sizleri bilgiyle yetiştirmek ve donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlamak için veririz. Sınavlar da bu bilgileri ne kadar aldığınızı ölçmek ve durumu değerlendirmek için yapılır. Sınavın başka bir amacı yoktur. Eğer bugün bir öğrenme kaybınız olur ve biz bunu fark etmezsek bu eksikler, hayatınız boyunca karşınıza çıkar.

Bu yıl, olağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Süreç hızlı değişiyor; kararlar, uzun değerlendirmeler doğrultusunda alınıyor. Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sağlık Bakanlığmızın değerlendirmeleri doğrultusunda yüz yüze sınav konusunu yeniden ele aldık. Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimizin karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz.

Lütfen, siz şu an sadece sağlığınıza ve derslerinize odaklanın. En çok ihtiyacımız olan şey sağlık ve geleceğe dair tek güvencemiz sizlersiniz.

Güzel bir gün diliyorum."

e-Karne nedir?

e-Karne öğrencilere dijital olarak verilecek karnelerdir. Pandemi sürecinde karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacaktır.