Kavram Okulları'ndan DÜNYA'ya ziyaret
Kavram Okulları CEO’su Ümit Kalko, Dünya Gazetesi’ni ziyaret etti.
Eğitim kurumlarının önemli isimlerinden biri olan Kavram Okulları'nın CEO’su Ümit Kalko, Dünya Gazetesi’ni ziyaret etti.
Dünya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Didem Demirkent, Dünya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi&CFO'su Burcu Kösem, Dünya Education Direktörü Çiğdem Durney ve direktör yardımcısı Mehtap Mutlu Özcan, eğitim sistemi, eğitim dünyasındaki gelişmeler ve yeni projeler ile ilgili keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
Ümit Kalko, buluşmada Kavram'ın 45. yılına özgü çalışmalarını da paylaştı.