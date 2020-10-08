Kaymakamlık giriş belgesi yayımlandı

08 Ekim 2020

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2020-Kaymakamlık sınav giriş belgelerini adayların erişimine açtı. Adaylar Kaymakamlık sınav giriş belgelerini ÖSYM AİS'ten görüntüleyerek, sınav yerlerini öğrenebilecek.

18 Ekim 2020 Pazar günü yapılacak sınav öncesinde adaylar 2020-Kaymakamlık giriş belgelerini T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile görüntüleyebilecekler.

Kaymakamlık sınav giriş belgelerinin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı yer almaktadır. Adaylar bu belgelerin çıktısını alırken, üzerindeki yazı ve fotoğrafın anlaşılır olmasına özen göstermelidir. Kaymakamlık sınav giriş belgesi çıktıları siyah-beyaz ya da renkli olabilir.

Sınav günü adayların 2020-Kaymakamlık sınav giriş belgesi ve kimlik belgeleri ile birlikte sınava girecekleri yerde olmaları gerekmektedir. Sınav öncesinde yoğunluk yaşanmaması adına adayların sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları önemlidir.

Sınavda kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete ÖSYM tarafından temin edilecek olmasından ötürü adaylar yanlarında sadece şeffaf pet şişe içerisinde su bulundurabilirler.