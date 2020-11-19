Kaymakamlık sınav sonuçları açıklandı

Kaymakamlık sınav sonuçları için beklenen açıklama geldi. ÖSYM tarafından sınava dair yapılan açıklama ile Kaymakamlık sınav sonuçları 18 Kasım 2020 tarihinde ÖSYM'nin internet sitesinden ve mobil uygulamasından adaylarla paylaşıldı.

Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin internet sitesinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifreleri ile erişebiliyor.

Kaymakamlık sınav sonuçlarına göre, 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100), 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

400. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.