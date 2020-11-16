Kaymakamlık sınav sonuçları için son günler

Kaymakamlık sınav sonuçları için bekleyiş devam ediyor. ÖSYM tarafından sınava dair yapılacak açıklamalar takip edilirken, Kaymakamlık sınav sonuçlarının 18 Kasım 2020 tarihinde ÖSYM'nin internet sitesinden ve mobil uygulamasından adaylarla paylaşılacağı açıklandı.

Kaymakamlık sınav sonuçlarına göre, 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100), 4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır.

400. adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanacaklar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaklardır.