Kaymakamlık sınavı başvuruları ne zaman başlıyor?

26 Ağustos 2020

Kaymakamlık sınavı için bekleyiş sürüyor. İçişleri Bakanlığı'nın Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na kaymakam adayı alımı yapacağının açıklamasının ardından kaymakamlık sınavına dair detaylar araştırılmaya başlandı.

Kaymakamlık sınavının başvuruları 2 Eylül'de başlayacak ve 9 Eylül 2020'a kadar devam edecek. Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezlerinden ve ÖSYM'nin internet sitesinden yapılacak. Geç başvurular ise 17 Eylül 2020'de yapılacak.

Adaylar başvuru sürecinde 225 Türk Lirası tutarındaki sınav ücretini yatıracaklar. Geç başvuru yapan adaylar ise 337,50 Türk Lirası tutarında ücret yatıracaklar.

Sınav ne zaman yapılacak?

Kaymakamlık sınavı 18 Ekim 2020 tarihinde Ankara'da yapılacak. Saat 10:15'te başlayacak sınav binasına adaylar en geç 10:00'da girebilecek.

Sınav soruları hangi konulardan çıkacak.

2020 Kaymakamlık sınavında adaylara 100 soru sorulacak ve 150 dakika süre tanınacak. Sorular Genel Kültür ve Genel Yetenek (Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6)) ile Alan Bilgisi (Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye'nin İdari Yapısı (14), Türkiye'de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12)) konularından çıkacak.