Kaymakamlık sınavı konuları nelerdir?

27 Ağustos 2020

İçişleri Bakanlığı'nın Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na kaymakam adayı alımı yapılacağını açıklamasının ardından kaymakam olmak isteyenler sınava dair araştırmalar yapıyor. Bu süreçte en çok merak edilen konuların başında ise Kaymakamlık sınav konuları geliyor.

Kaymakamlık sınavında adaylara Genel Kültür ve Genel Yetenek (Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6)) ile Alan Bilgisi (Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye'nin İdari Yapısı (14), Türkiye'de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12)) konularından sorular sorulacak.

100 sorunun sorulacağı kaymakamlık sınavında adaylara 150 dakika süre verilecek.

Kaymakamlık sınavı başvuruları ise 2-9 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak. Sınava başvuracak adayların sınav ücreti olarak ise 225 lira ödeme yapmaları gerekiyor.

Kaymakamlık sınavı geç başvuruları ise 17 Eylül'de olacak. Bu süreçte başvuru yapanlar ise 337,50 lira sınav ücreti ödeyecek.