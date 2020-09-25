Kaymakamlık Sınavı ne zaman? Kaymakamlık sınav tarihi

25 Eylül 2020

İçişleri Bakanlığı kaymakam adaylığı sınavı için başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Başvuru işlemleri 2-9 Eylül tarihlerinde alınırken, geç başvurular ise 17 Eylül'de yapıldı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar Kaymakamlık sınavı tarihi için beklemeye başladı.

2020 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık), 18 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Başkent Ankara'da yapılacak sınav saat 10.15'te başlayacak. Bu nedenle adayların en geç saat 10.00'da sınav binasında olmaları gerekiyor. Saat 10.00'dan sonra gelen adaylar ise sınav binasına alınmayacak.

Sorular hangi konulardan çıkacak?

Kaymakamlık sınavı sorularının hangi konulardan çıkacağı belli oldu. Sınavda Genel Kültür ve Genel Yetenek (Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye'de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6)) ile Alan Bilgisi (Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye'nin İdari Yapısı (14), Türkiye'de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12)) konularından sorular sorulacak.

Kaymakam adaylarına 100 soru için 150 dakika süre verilecek.