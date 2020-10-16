Kaymakamlık sınavı öncesinde ÖSYM'den önemli duyuru

16 Ekim 2020

18 Ekim'de uygulanacak Kaymakamlık sınavı öncesinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) önemli bir duyuruyu sınava girecek adaylarla paylaştı ve Kaymakamlık sınavı günü açık tutulacak il/ilçe nüfus müdürlüklerini açıkladı.

Buna göre, Kaymakamlık sınavı öncesinde T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan, kimliğinde fotoğraf, soğuk damga bulunmayan adaylar, 07.00-10.00 saatleri arasında açık olacak il/ilçe nüfus müdürlüklerine giderek Geçici Kimlik Belgesi alabilecekler.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

SINAV GÜNÜ AÇIK TUTULACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ İÇİN TIKLAYIN (https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2020/KYMK/nufusmudurluk15102020.pdf)