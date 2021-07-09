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Kayseri Üniversitesi lisansüstü programlara öğrenci alacak

Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrenci alınacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrenci alınacak.

Adayların, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Kayseri Üniversitesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün internet sitelerinde belirtilen tarihler arasında başvurmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.