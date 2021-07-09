Kayseri Üniversitesi lisansüstü programlara öğrenci alacak
Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrenci alınacak.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Kayseri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüne 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrenci alınacak.
Adayların, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına Kayseri Üniversitesi ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün internet sitelerinde belirtilen tarihler arasında başvurmaları gerekmektedir.