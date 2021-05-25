KEYDER'de eğitimler yeniden başladı

Kurulduğu günden bugüne 15 ülkeden 250 yakın gönüllüyü ağırlayan Kapadokya Engelli Yardımlaşma Derneği (KEYDER), Türkiye’den ise 500’e yakın gönüllünün desteğini aldı. KEYDER Başkanı Hasan Kalcı Yurt dışından ABD, Kolombiya, Brezilya, İtalya gibi ülkelerden gönüllülerin geldiğini söyledi.

Ortalama 7 bin 500 aktivite gerçekleştirdiklerini bildiren Kalcı, "Bu verileri gönüllülerle birlikte yaptığımız günlük raporlardan elde ediyoruz. Dolayısıyla bin veya bin 500 çocuğa dokunduğumuzu söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Öte yandan düzenledikleri 'Çocuğunu Keşfet' projesi kapsamında farklı illerden çok fazla dönüş aldıklarını aktan Kalcı, proje kapsamında ilk önce Ankara’dan aileler aldıklarını söyledi. Sonrasında Şanlıurfa, Trabzon, Çorum, Sivas ve Yalova’dan ve yurt dışından Kırgızistan’dan aileler aldıklarını açıklayan Kalcı, "2016 yılından beri buraya sürekli gelen, yaz döneminde gelip kışın ara veren çocuklar var. Burası onlar için zorunlu bir mekan değil istedikleri zaman gelip gidebiliyorlar. Mesela 4-5 senedir gelen çocuklarımızdan daha çok at binicilik atölyesini kullananlar var müzik atölyesini kullananlar var hatta uzun süredir gelen çocuklardan bile yeteneklerini daha geçen yıl keşfeden öğrencilerimiz var. Örneğin geçen sene buraya piyano alındıktan sonra bu alanda çok yetenekli iki öğrencimizi keşfettik.” şeklinde konuştu.

Eğitimlerde engelli durumuna ve yaş kriterlerine göre belirleme yapmak zorunda kaldıklarını belirten Kalcı, dernek olarak eğitim verdikleri gençlerin yaş aralıklarının 13-20 olduğunu söyledi. Haftalık sabit olarak şehir dışından gelen 5 ailenin olduğunu kaydeden Kalcı, aynı bölgeden de 5 aile geldiğinde günlük 10 aileye kadar bir aktivite gerçekleştirdiklerini bildirdi.

"AB projelerine dahil olmayı çok önemsiyoruz"

KEYDER olarak 17 bin metrekare alan içinde faaliyet gösterdiklerini anlatan Hasan Kalcı, “Bizim amacımız bu çocuklara daha fazla nasıl ulaşırız sorusuna cevap bulmak. Burada önemli olan bizim büyümemiz değil. Türkiye’nin her şehrinde bu fikri uygulayan bir okul neden olmasın? Bu konuyla ilgili dönüşler de alıyoruz. Çocuğunu Keşfet projesi kapsamında Urfa’dan gelen bir aileye vesile olan belediye burayı çok beğendi ve bu mimarinin aynısını Urfa’ya yapmak istedi. Amaç bu fikrin küçükte olsa burada yaşatılıp Türkiye’ye yayılması ve ailelerin bu yaklaşımı orada daha fazla yaymaları. Kapasite geliştirmeyle ilgili gerçekleştirmeye çok yaklaştığımız hedeflerimiz var." dedi.

Dernek olarak AB projelerine dahil olmayı çok önemsediklerini söyleyen Kalcı, "Tabi bunu ulusalda ve uluslararası boyutta nereye taşıyabiliriz konularında hedeflerimiz ve çalışma alanlarımız var. Ulusalda daha çok yayılması için, gönüllük sistemimiz var. Yurt içinden ve dışından gönüllülerimiz var ayrıca üniversitelerin özel eğitim bölümü öğrencilerinden de faydalanabiliyoruz. Prensibimiz her çocuğa bir gönüllünün eşlik etmesi. Çocukların ilgili alanlarını fark eden, atölyesini keşfeden ilk kişi bu gönüllüler oluyor. Burası, üniversitelerin ilgili alanlarında okuyan öğrenciler içinde büyük bir fırsat.” diye konuştu.