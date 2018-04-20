"Kimse tercih etmediği okula kaydedilmeyecek"

20 Nisan 2018

AA Editör Masası programına konuk olan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, eğitim sistemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yılmaz'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

TEOG kaldırıldıktan sonraki sistemi nasıl anlatmak gerekir?

- Bugün 18.00'a kadar başvuru yapılacak. Sınava başvuru çok yüksek. Bunu bekliyorduk. TEOG kaldırıldı mı, tamamen kaldırıldı. Camdan bakıyorsunuz, okulu görüyorsunuz, ama çocuğunuzu gönderemiyorsunuz. Neden tüm okullar sınavla alıyor. Bunu değiştirdik. Kilometrelerce yol giden öğrencilerimiz vardı. Evlatlarımıza kendi muhitlerindeki okula gidecek imkanı sağlıyoruz. Yüzde 10'u hariç, onlar ben sınavla gideceğim diyor. Bu sistem TEOG'dan çok daha iyidir. Bu sistemin doğru olduğu yüzde 90'lık alandan mezun olan çocukların iyi bölümlere gittiğinde belli olacak. Onları yükseltmeye çalışacağız. Haziran ayında tercih ve yerleştirme kılavuzu hazırlayacağız. 126 bin içindeki öğrenciler sınavla okullara yerleştirilecek, 1 milyon öğrenci kendi eğitim alanındaki okullara yerleştirilecek" yanıtını verdi.

Merkezi sınav yerleştirmesinde kaç tercih yapılabilecek?

- Öğrencilerimize farklı 5 okul seçme hakkı tanıyacağız. Tercih etmediği hiçbir okula sokmayacağız. Yine pansiyonlarda kalmak istemeyenleri oraya koymayacağız. 12 yıllık zorunlu eğitim var. Hiçbir tercih yapmasa bile okumak zorunda. Zorunlu eğitimin olduğu yerde 12 yıllık eğitimin tamamlanması yasa hükmüdür. Hiç kimsenin kaygı duymasını istemiyoruz.

Yüzde 10'luk dilimdeki okullar nasıl belirlendi, köklü okulların listede olmadığı eleştirilerini nasıl değerlendirirsiniz?

- Bu sistem çıkınca taşınmalar başlayacak deniliyordu. Şu anda ilkokulları adrese dayalı atıyoruz. Bu dönemdeki en başarılı olduğumuz konulardan biri okul öncesi eğitim. Okulları şöyle seçtik. Eğer bir yerde fen liseleri, sosyal bilimler varsa bunları projelere aldık. Proje okul olup da almadığımız yok. Geçen yıl proje okul olanların hepsini aldık. Yüzde 10'da artırdık. Geçen yıl benim evladımın gittiği okul proje okuldu, bu yıl değil diye kimse diyemez. Bazı illerde fen liselerine gidecek öğrenci sayısı, sosyal bilimler okuluna gidecek öğrenci sayısını aşıyor. İşte orada sizin köklü dediğiniz okullar listeye giremedi. Eğitimde bugün, dünden iyiyiz. Bizim eğitimimizden daha iyi eğitim vereceğiz.

Sınavla alınacak okullar arasında 449 meslek ve teknik lisesi olması dikkat çekiyor, avantajları ne olacak?

- En başarılı olduğumu alanların başında okul öncesi eğitim, ikinci sırada da mesleki eğitim gelir. Eğer geçen yıl Türkiye 7.4 büyüyorsa bunu neye bağlıyorsunuz? Anadolu meslek liselerimiz var, Anadolu teknik liselerimiz var. Fen liselerine uyguladığımız planları uygulayacağız. Yazları stajlarını yapacaklar. Kılıçdaroğlu, biz bunların yönetimini OSB'lere bırakacağız diyor ama biz bunu zaten yaptık. Bunun içinde meslek, esnaf odalarından yöneticiler var. Buradan mezun olanlar hangi elemanı arıyorsa, hangi elemana ihtiyacı varsa o alanı açalım. Aranmayan alanları kapattık, aranan alanları da çoğalttık. Nitelikli mühendis yetiştiriyoruz. Meslek liselerini bitirenlere teknisyen unvanını da veriyoruz. Ara eleman değil, aranan eleman tabirini kullanıyoruz.

Sınava girmeyen, aynı apartmanda oturan, aynı okulu tercih eden öğrenciler ne olacak?

- Tercih etmediği hiçbir okula göndermeyeceğiz. Aynı okulun kontenjanı dolmuş diyelim. Kaliteden feragat etmemek için kontenjan artırmayacağız. Başarı puanları, daha küöçük olan, daha az devamsızlık yapan öğrenciye bakacağız. Her şey eşitse yaşı küçük olanı tercih edeceğiz. Yaşları aynıysa ortaokul başarı puanına bakacağız. Hiçbir öğrenci ben niye gidemedim diyemeyecek. Mutlaka bir açıklaması olacak. Evinin yanında imam hatip var diye oraya göndermeyeceğiz. Tercih etmediği, istemediği hiçbir okula gitmeyecek. İmam hatipler boş kaldı denilebilir mi? Denilmiyor. Biz halkın isteklerine göre açıyoruz bu okulları. Avrupa'da en çok dini okul Hollanda'da var.