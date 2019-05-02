Kız çocukları iş dünyasına hazırlanacak

02 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Türkiye’nin en büyük fren üreticisi ve dünyanın fren üretiminde öncü firmalarından Chassis Brakes International, Chassis Brakes International, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kızların sosyal yaşamda ve iş hayatında daha aktif bir şekilde yer alması amacıyla “Kızını meslek okuluna gönder, mesleği geleceği olsun!” sloganıyla ‘Mesleğim Geleceğim’ projesini hayata geçirdi. Daha önce, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer alabilmelerini sağlamak amacıyla, tüm dünya ölçeğinde kabul gören ‘Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne (WEPs) imza atan firma, böylece bu konudaki farkındalık çalışmalarına yeni bir halka daha eklemiş oldu.

Pilot bölge Karacabey seçildi

Karacabey Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) iş birliğinde başlayan proje kapsamında, öncelikle okulların rehberlik öğretmenlerine konu ile ilgili eğitimler verildi. Ardından ortaokulda eğitim gören kız öğrenciler, veliler, öğretmenler ve çok sayıda katılımcı ile projenin lansman toplantısı yapıldı. ‘Mesleğim Geleceğim’ ismini verdiği projenin pilot bölgesi olarak, son yıllarda mesleki eğitime yönelik farkındalık çalışmalarıyla adından söz ettiren Karacabey’i seçen firma, proje lansman toplantısında kız öğrencileri ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ile bir araya getirdi.

Amacımız fırsat eşitliğinin sağlanması

Chassis Brakes International Türkiye Genel Müdürü Ahmet Yağcı, hem ekonomik hem de sosyal yaşamda sürdürülebilir bir büyümenin sağlanabilmesi için kadınların yaşamın her alanında güçlenmesi gerektiğini söyledi. Bu bilinçle, kadın istihdamının artırılması adına her türlü çalışmaya tam destek verdiklerine dikkat çeken Yağcı, “Kurumsal sosyal sorumluluk çalışması olarak başlattığımız ‘Mesleğim Geleceğim’ projemizle kız öğrencilerimizin meslek liselerine yönlendirilmesini hedefliyoruz. Amacımız, meslek seçiminde toplumsal cinsiyet kalıplarından kaynaklanan ön yargıların yıkılması, kız ve erkekler için fırsat eşitliğinin sağlanmasıdır” dedi.

Meslek lisesi mezunları ‘aranan kişi’ haline geldi

Günümüzde meslek lisesi mezunlarının artık aranan kişi haline geldiğini belirten Yağcı, kızların meslek lisesinden mezun olduktan sonra, aranan kişi olarak çalışma hayatına dahil olmasını amaçladıklarının altını çizdi. Mesleki eğitimin prestijinin arttığı bir dönemin yaşandığını ifade eden Yağcı, proje ile kız öğrencilerin meslek liselerine yönelmelerine katkıda bulunmak, onları iş yaşamında daha fazla dahil etmek istediklerini söyledi. Yağcı, projenin bir sonraki etkinliğini haziran ayı içerisinde düzenleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Ali Özkan’dan mesleki eğitim vurgusu

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da, özellikle kız çocuklarını hedef alan bu tip projelerin Türkiye için büyük kazanç olduğunu kaydetti. Eğitim konusunda ciddi çalışmalara imza attıklarını anımsatan Özkan, “Mesleki eğitimin amacı toplumsal hayatın her alanında ihtiyaç duyulan meslekler için öğrencileri yetiştirmek ve iş hayatına hazır bireyler olarak gerekli bilgi ve becerileri aktarmak. Bu doğrultuda meslek okullarına ilgi son yıllarda arttı. Çünkü artık meslek lisesinden mezun olan öğrencilerimiz iş hayatına hazır bir şekilde, deneyimli olarak çalışmaya başlayabiliyor” diye konuştu. Yakın bir gelecekte faaliyete geçecek olan TEKNOSAB ile sanayide yeni bir dönemin başlayacağını dile getiren Özkan, buna bağlı olarak meslek liselerinden mezun olacak kızların da burada çalışma imkânı bulacağına dikkat çekti.