Kız çocuklarının önündeki engellere dikkat çekilecek

11 Ekim 2021

Birleşmiş Milletler tarafından 2011 yılında ilan edilen ve 2012 yılında kutlanmaya başlanan Dünya Kız Çocukları Günü, kız çocuklarının cinsiyetlerinden dolayı maruz kaldığı eşitsizlik konusundaki farkındalığı artırmak amacı taşıyor. Eğitim, beslenme, yasal haklarla birlikte kadına yönelik şiddet ve zorla evlilik konularını da gündeme taşıyor.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı bugün için bir mesaj yayınladı. Kız çocuklarının desteklenmesinin toplumsal gelişme için kritik önem taşıdığını belirten Güler Sabancı, “Kendi potansiyelinin farkına varan bir kız çocuğu, gücünü tüm dünyaya gösterme cesaretine sahip olur. Toplumsal gelişim yolunda atılacak en sağlam adımlardan biri bu cesarete sahip kız çocukları yetiştirmektir. Toplumun ön yargılarını ve daha da önemlisi kız çocuklarının zihinlerindeki kalıpları kıracak, hayal kurma özgürlüklerini ve yeteneklerini destekleyecek her adım çok değerli. Kız çocuklarının diledikleri her alanda başarılı olabilecekleri konusunda öz güven kazanmaları için hepimiz duyarlı olmalı ve daha çok çalışmalıyız. Sabancı Vakfı olarak 46 yıldır kız çocuklarının eğitimde fırsat eşitliğine sahip olduğu bir toplum hayaliyle çalışıyor, hayallerinin peşinden giden kız çocuklarının yanında olmaya gayret ediyoruz” dedi.

"Küresel salgında geri kalmamaları için her alanda desteklemeliyiz"

Tüm dünyada yıkıcı etki bırakan pandemi sürecinin kız çocukları için eğitimde fırsat eşitliği hedeflerini tehdit ettiğini de vurgulayan Güler Sabancı mesajında, “Son yıllarda yapılan araştırmalar, dünyada ilköğretim düzeyinde okula giden kız çocuklarının sayısında artış olduğunu söylüyor. Bu veriler bize devlet, özel sektör ve sivil toplum tarafından gösterilen çabaların olumlu sonuçlarını gösteriyor. Ancak bu olumlu gelişmeye rağmen bugün dünyada okuma bilmeyen çocukların yüzde 57’sini kız çocukları oluşturuyor. Buna ek olarak UNESCO’ya göre bu yıl COVID-19 nedeniyle dünyada yaklaşık 743 milyon kız çocuğu okula gidemiyor. Okulların kapalı olduğu dönemde sosyoekonomik olarak dezavantajlı olan ailelerin kız çocuklarını ev işlerine yardım etmeye, küçük kardeşlerine bakmaya, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaya hatta evlenmeye zorladıkları belirtiliyor. Okulların fiziksel olarak tekrar açıldığı dönemde ise kız çocuklarının okullaşma oranında düşüş yaşanacağı öngörülüyor. Tüm bu nedenlerle yaşadığımız küresel salgın eğitimde fırsat eşitliği hedeflerini tehdit ediyor. Bu küresel salgında, kız çocuklarının eğitimde geri kalmaması için çalışmalı ve bilim, sanat, spor gibi onların gelişimini sağlayacak her alanda desteklemeliyiz” dedi.

Özel bir video da yayınladı

Sabancı Vakfı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’ne özel bir de video yayınladı. “Göster Gücünü” sloganıyla yer alan videoda, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri seçilen Dilek Livaneli, geliştirdiği robot rehber köpek ile İrlanda Coolest Project Birincisi olan Selin Alara Örnek, Milli Satranççı Handenur Şahin, Sabancı Vakfı Fark Yaratanı seçilen Konuşmamız Gerek platformunun kurucusu İlayda Eskitaşçıoğlu ve Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında desteklenen Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği Kurucusu Hatice Temir yer aldı. Video, kız çocuklarını her türlü olumsuz ön yargı ve zorluğa karşı inandıkları yolda yürümeye davet ederek şimdi sen de #GösterGücünü mesajını veriyor.

Vakıfbank kızları pes etmemeye çağırdı

Vakıfbank Spor Kulübü de bu özel gün için bir şarkı yayımladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, "Kimsenin çıkmadığı yere yükselecek tüm kız çocuklarına efsaneden armağan olsun." sloganıyla hazırlatılan şarkı, kız çocuklarına armağan edildi.

Küçük yaşta başladıkları profesyonel kariyerlerinde birçok önemli başarı kazanan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı sporcuları, şarkıyla kız çocuklarına cesaret ve öz güven mesajı gönderdi. Sarı-siyahlı sporcular, kızları pes etmemeye ve hep güçlü olmaya çağırdı.

Şarkıdaki "Bu takım için önemlisin! Gözümde çok değerlisin!" sözleriyle de VakıfBank'ın kız çocuklarına verdiği desteğin altı çizildi.