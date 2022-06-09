Koç, dünyanın en iyi 477’nci üniversitesi

ANKARA (DÜNYA)-Yükseköğretim alanında, danışmanlık, veri analizi, araştırma ve veri üretimi alanlarında hizmet veren özel kuruluş QS Quacquarelli Symonds, kendi metodolojisine göre hazırladığı 2023 yılı başarılı üniversiteler listesini yayınladı. QS listesi, bu alandaki saygın listeler arasında bulunuyor.

Toplam bin 500 üniversiteye yer verilen listede, Türkiye’den 24 üniversite girdi. ABD MIT, İngiltere Cambridge ve ABD Stanford’un ilk üçte yer aldığı listede, Türkiye birincisi Koç Üniversitesi, global listede 477’inci sırada yer aldı.

Koç’u, 501-510 aralıkta ODTÜ, 531-540 aralığında Sabancı, 561-570 aralığında Bilkent izledi. 600 ve 1200’ncü sıralarda yer alan diğer Türk üniversiteleri sırasıyla, İstanbul Teknik, Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Aydın, Yıldız Teknik, Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Dokuz Eylül, Ege Üniversitesi, Gebze Teknik, İstanbul Bilgi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi oldu. QS sıralamasında Türkiye Asya ülkeleri grubunda yer alıyor.

Bu arada, Kırgızistan’da faaliyet gösteren Kırgız-Türk anlaşmasıyla kurulan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, QS listesinde global listede 801’inci sırada yer aldı. Manas Üniversitesi böylece, dünya üniversitelerinin sıralamasına giren Kırgızistan'daki ilk ve tek üniversite oldu. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ilk kez 2019 yılında QS’in bölgesel sıralamasında (Doğu Avrupa ve Orta Asya Üniversiteleri Sıralaması) yer almaya başlamıştı ve son üç yıl içinde bu sıralamada ilerlemişti.