Koç Üniversitesi, Avrupa’daki İşletme Okulları Etki Sistemi’nde yer almaya kak kazandı

Koç Üniversitesi’nin uluslararası alandaki istisnai etkisinin bu üyelik sayesinde bir kez daha öne çıktığını ifade eden Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şuhnaz Yılmaz Özbağcı, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. ve üniversitemizin kuruluşunun 30. yılını kutladığımız çok özel bir yılı, BSIS’e yönelik artan çalışmalarımızla geride bıraktık. Bu sayede çok kapsamlı bir değerlendirme sürecini başarı ile tamamlamış bulunuyoruz” dedi.

Araştırma faaliyetleriyle bilimin sınırlarını daha ileriye götürmeyi ve sürdürülebilir bir gelecek için yarının liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan, bu hedef doğrultusunda çok yönlü eğitimle gençleri küreselleşen dünyaya hazırlayan Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, “The European Foundation for Management Development” (EFMD) tarafından verilen İşletme Okulları Etki Sistemi (BSIS) payesini almaya layık görüldü.

Türkiye’de BSIS’i alan ilk kurum

Ekonomi, işletme ve uluslararası ilişkiler arasındaki ortak çalışmaları eğitim ve araştırma programlarına yansıtmayı en önemli öncelikleri arasında gören Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İşletme Enstitüsü, Türkiye’de BSIS’i alan ilk kurum oldu.

BSIS Direktörü François Bonvalet Koç Üniversitesi'ni kutlayarak, "Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İşletme Enstitüsü’nü, öğrenci başarısına ve toplumsal gelişime etkili katkıları ile ilk kez BSIS payesini almaya hak kazandıkları için tebrik ediyoruz. Çeşitliliğe, yeniliğe ve sürdürülebilir uygulamalara olan bağlılıklarıyla, eğitime bütünsel yaklaşımları, olağanüstü öğretim üyesi kadroları ile birlikte müfredatları, iş birlikleri ve girişimleriyle yankı uyandırarak, hem küresel pazarı hem de yerel toplumlarını zenginleştiriyorlar" diye konuştu.

"BSIS süreci, etkimiz hakkında bize değerli içgörüler kazandırdı"

BSIS üyeliğinin, Koç Üniversitesi’nin hem İstanbul’da hem de ulusal ve uluslararası alandaki istisnai etkisinin kanıtı olduğunu ifade eden Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şuhnaz Yılmaz Özbağcı yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Koç Üniversitesi olarak, bir yandan araştırma ve eğitim alanında mükemmeliyet hedefimiz doğrultusunda azimle ilerlerken, aynı zamanda da sürdürülebilir bir gelecek için çalışan sorumlu liderler yetiştirerek topluma olumlu bir etki yapmaya kararlıyız. BSIS süreci, etkimiz hakkında bize değerli içgörüler kazandırdı ve iyileştirme fırsatları sundu. BSIS payesini almak, hem yerel hem de uluslararası alandaki olağanüstü katkılarımızı açıkça yansıtıyor."

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Direktörü Prof. Dr. Nilüfer Aydınoğlu, “Dahil olduğumuz BSIS topluluğunu akademik, kurumsal ve sosyal ortaklarımız ve tüm sivil toplum paydaşlarımız arasındaki köprü rolümüzü güçlendirerek devam ettirmek için kuvvetli bir esin kaynağı olarak değerlendiriyoruz.” diye konuştu.

Yapay zekanın, inovasyonun ve hızlı değişimin yaşamsal değer taşıdığı günümüzde Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü lisansüstü programlarının teknoloji ve bilimsel gerçekler üzerine temellendirilmiş yaklaşımıyla akademik, ekonomik ve sosyal ilerlemeye katkıda bulunmaya devam edeceğini paylaşan Prof. Dr. Nilüfer Aydınoğlu şunları söyledi:

“Çalışmalarımız, ESG (Çevresel, Sosyal, Yönetişim) uygulamalarını ele alan, hak temelli çalışma ortamlarını destekleyen ve bilgi-çözüm arasındaki boşluğu kapatmaya yönelen araştırma ve araştırmaya dayalı eğitim faaliyetlerine odaklanacaktır.”

BSIS değerlendirmesi; öğrenci kabulleri, araştırma ve eğitim alanındaki etki, iş piyasası sonuçları ve kurumun yerel ekonomiye katkısı gibi konuları kapsıyor. İşletme okulları finans, eğitim, iş geliştirme ve istihdam, entelektüel, sosyal, imaj ve bölgesel ekosisteme katkı konularındaki etkileri açısından değerlendiriliyor. Dünyada bu listede yükseköğrenim kurumlarıyla yerini alan 20’nin üzerinde ülke bulunuyor.