Koç Üniversitesi, dünyanın en iyi işletme okulları arasında

17 Ekim 2018

Koç Üniversitesi, Financial Times tarafından 2018 yılı Executive MBA (EMBA) programlarının değerlendirildiği sıralamada, Türkiye'de 1'inci, dünyada 61'inci oldu.

Koç Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre Koç Üniversitesi, Financial Times tarafından 2018 yılı Executive MBA programlarının değerlendirildiği sıralamada, bu yıl da dünyanın en iyi işletme okulları arasında yer aldı.

Bu yıl için hazırlanan ve tüm dünyadaki EMBA programlarının değerlendirildiği sıralamaya Koç Üniversitesi, bu yıl da Türkiye'den seçilen tek okul, dünya sıralamasında 61'inci oldu.

Mezunların program sonrası kariyer gelişimlerinden, programı sunan üniversitenin uluslararası başarısına kadar toplam 16 kritere göre yapılan değerlendirmede, Koç Üniversitesi bu yıl da dünyanın en iyi işletme okulları arasına girdi. Financial Times sıralamasının seçim kriterinde yüzde 55'lik ağırlık, mezunlarla yapılan anket doğrultusunda maaş, maaş artışı, kariyer ilerlemesi, iş deneyimi ve elde edilen hedeflerle ilgili toplanan verilerden oluşuyor.

"Yüzde 53'lük ortalama kadın öğretim görevlileri oranımızla ilk sırada yer alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Direktörü Zeynep Gürhan Canlı, stratejik sezgileri yüksek, farklı alanlarda deneyim sahibi, global bakış açısına sahip ve dünya çapında bir lider için gerekli analitik düşünme yetkisine sahip, donanımlı mezunlar yetiştirdiklerini belirtti.

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü EMBA programının öğrencilerine Türkiye'de ve çevre bölgelerde iş hayatının en zorlu koşullarına karşı beceri ve deneyim kazandıran, başarıyla kurgulanmış tek program olduğunu ifade eden Canlı, şunları kaydetti:

"Hem Türkiye'de hem de yakın bölgede EQUIS (European Quality Improvement System) akreditasyonu kazanan ilk ve tek okul olan Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, Executive MBA ve MBA programlarıyla da lisansüstü işletme eğitiminin önde gelen otoritesi AMBA (The Association of MBAs) tarafından akredite edilmiştir. Bu programın elde ettiği sıralama hem akademik kalitemizi ortaya koyuyor hem de üniversitemizin ve mezunlarımızın başarılarını gösteriyor. Ortalama kadın öğretim görevlileri oranının yüzde 29 olduğu Financial Times'ın global araştırmasında Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, yüzde 53'lük oranla ilk sırada yer alıyor. Bu oranda ilk sırada yer almamızın yanı sıra, özellikle doktora mezunu öğretim görevlilerimizin çok yüksek oranda olması ve müfredatımızda sosyal sorumluluk, etik, toplumsal ve çevre konularına da önem vermemizin sıralamada önemli bir etkisi olduğunu görmekten çok memnunum."

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü Yönetici Direktörü Nida Bektaş da Koç Üniversitesi EMBA Programı'nın Türkiye'den ve bölgeden Financial Times sıralamalarında yer alan tek program olduğunun altını çizdi.

Koç Üniversitesi EMBA programının dünya çapındaki en iyi ilk 100 program arasında Türkiye'de 1'inci, dünyada 61'inci sırada olmasından memnuniyet duyduklarını belirten Bektaş, "Mezunlarımızın terfi ve gelir artışı konusundaki başarısını gösteren bu sıralama, Koç Üniversitesi’nin sunduğu eğitim ile mezunlarının dünya çapında üniversitelerden mezun olan diğer rakipleri arasında fark yaratabildiğini gösteriyor." görüşünü paylaştı.

Koç Üniversitesi EMBA programları yöneticilerin kariyer gelişimlerine katkı sağlıyor

Açıklamaya göre Türkiye'nin ilk Executive MBA programı olarak kurulan Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü EMBA programı çerçevesinde iş ve yönetim teorisinin temel prensipleri olan ekonomi, muhasebe, iş stratejisi, yönetim ve karar verme bilimi, finans, pazarlama, operasyon yönetimi, yönetim bilgi sistemleri ve uluslararası işletme konularına yer veriliyor.

Koç Üniversitesi'nin EMBA programı, en az yedi yıl iş tecrübesi olan orta düzey yöneticilerin yönetim ve liderlik becerilerini artırarak kariyerlerinin üst seviyelerinde ihtiyaç duyacakları analitik temeli sağlıyor.

MBA programı, öğrencilerin iş hayatlarını etkilemeden eğitimlerini bitirebilecekleri bir şekilde kurgulanıyor. Eğitim her yıl ağustos ayında başlayarak 13 aylık yoğun bir ders programını kapsıyor. Eğitimin başlangıcında ve sonunda ikişer haftalık tam zamanlı iki modül uygulanıyor. Eğitim süresinde ayrıca bir haftalık yurt dışı modülü de içeren program, derslerin bitiminden sonra bir proje ile toplam 17 ayda tamamlanmış oluyor. Programa başvurmak için yeterli niteliklere sahip olan adaylar, başvuru koşullarını yerine getirdikten sonra mülakatla değerlendiriliyor.

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, öğrencilerine küresel bir deneyim sunuyor

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü (Graduate School of Business-GSB), piyasa ekonomisi ve küreselleşen dünyaya ayak uyduracak üstün nitelikli liderler yetiştirmek amacıyla faaliyet gösteriyor. GSB programlarının her birinde öğrencilerin belirsiz ve çalkantılı durumlarda bilinçli karar alma yetkinlikleri geliştirilirken, akademik bilgi iş dünyasındaki uygulamalarla birleştiriliyor.

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, Executive MBA Programının yanı sıra, tam zamanlı ve modüler MBA (İşletme Yüksek Lisansı), Finans Yüksek Lisansı ve Uluslararası İşletme Yüksek Lisansı programları sunuyor.

Yüksek lisans düzeyindeki programlara ek olarak, öğrencileri akademik kariyere hazırlamak için "İşletme Yönetimi Doktora Programı" da yürütülüyor. Müfredatı sürekli geliştirilen Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, gerekli bağlantıları sağlayabilme becerisiyle de Avrupa'nın önde gelen okullarından biri konumunda bulunuyor. Modern iş yaşamının gerekliliği disiplinler arası işbirliğini sağlamak üzere diğer okullarla etkin bağlantıları olan Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, işbirliğinde olduğu uluslararası ağlar aracılığıyla da öğrencilere küresel bir deneyim sunuyor.

Koç Üniversitesi İşletme Enstitüsü, dünya çapında MBA programının geleceğini belirleyen lider bir organizasyon olan "Global Network for Advanced Management – GNAM"ın Türkiye'deki tek üyesi. Aralarında Yale School of Management ve Oxford University’nin de bulunduğu 28 ülkeden toplam 30 üyesi bulunan GNAM, üyelerine ilgili tarafların birbirleriyle irtibata geçmesini, işletme ve toplumun karşılaştığı liderlik zorluklarını ele almasını sağlayan yenilikçi bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.

Kaynak: AA