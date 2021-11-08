Koç Üniversitesi’ne YÖKAK’tan 5 yıllık tam akreditasyon

Koç Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Türkiye’de ilk kez uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı’na (KAP) dâhil edildi.

YÖKAK tarafından 2020 yılı itibarıyla verilen akreditasyonlar için toplam 60 üniversite başvuruda bulundu. 11 üniversitenin değerlendirmeye alındığı program kapsamında yapılan incelemelerde Koç Üniversitesi, 5 yıl süreyle tam akreditasyon alan 5 üniversiteden biri oldu.

Beş temel başlık altında inceleniyor

Kurumsal Akreditasyon Programı’na (KAP) dâhil edilecek yükseköğretim kurumları, YÖKAK tarafından belirleniyor ve bu yükseköğretim kurumlarının yapısına uygun olarak değerlendirme takımları oluşturuluyor. Değerlendirme kapsamında başvuruda bulunan üniversiteler, eğitim-öğretim, Ar-Ge, toplumsal katkı, idari hizmet ve kalite güvencesi sistemini olmak üzere beş temel başlık altında inceleniyor. Hazırlanan Kurumsal Akreditasyon Raporunu dikkate alan YÖKAK, ilgili yükseköğretim kurumunun, 5 yıl süreyle tam akreditasyon, 2 yıl süreyle koşullu akreditasyona dâhil edilmesine ya da kalite güvencesi uygulamaları bağlamında destek verilmesine karar veriyor.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, pandemiyle birlikte değişen yetkinliklere duyulan ihtiyacın, yükseköğretimde beklentileri de değiştirdiğine dikkat çekti. Kurumsal Akreditasyon Programına alınan üniversiteleri açıkladıkları Haziran 2020’den itibaren, tüm değerlendirme süreci boyunca Koç Üniversitesi ile tam bir uyum ve işbirliği içinde olduklarını söyleyen Elmas, “Bu süreçte Değerlendirme Takımımız Koç Üniversitesi’ni; Kalite Güvence Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi alanlarında değerlendirdi. YÖKAK Kurul Toplantısı’nda verilen kararla, Koç Üniversitesi, Ağustos 2021’den itibaren 5 yıl süre ile 'tam akreditasyon' hakkını kazanmıştır. Tam akreditasyon Koç üniversitesi’nde mezunların beklenen yeterliliklere sahip olmasını, dünyaya kolay uyum sağlaması, Ar-Ge’ye ve topluma katkı sağlamasını, ülkemizde olduğu kadar dünyadaki görünürlüğünün de artırılmasını güvence altına almaktadır. Bu aşamadan sonra üniversite sürekli iyileşerek mükemmellik yolculuğuna devam edecektir.” şeklinde konuştu.

“16 aktif ERC projesinin 7'sine ev sahipliği yapıyoruz”

Koç Üniversitesi Rektör Vekili ve Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı ise Koç Üniversitesi’nin 22 lisans, 42 yüksek lisans ve 29 doktora programıyla; kurulduğu ilk günden bu yana Türkiye’de ve dünyada bilimin gelişmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Üniversitelerinin YÖKAK’ın tam akreditasyon programına dâhil olmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirten Canlı, şunları kaydetti: “Üniversitemizde 25 araştırma merkezi, 5 forum ve 1 destek merkezi bulunuyor. Türkiye’de aktif olarak yürütülen, her biri 1,5 ile 2,5 milyon euro bütçeli, 16 aktif ERC projesinin 7'sine ev sahipliği yapıyoruz. Bünyemizde bulunan 232 araştırma laboratuvarımızdaki çalışmalarla dünya çapında akademik kurum olma yolculuğumuz kesintisiz sürüyor. Başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olarak onlara nitelikli eğitim vermek amacıyla 14 öğrenciyle başlattığımız Anadolu Bursiyerleri programımızda da bugün 982’ye öğrenciye programdan faydalanma imkanı sunuyoruz. Üniversitemiz gerek lisans gerekse lisansüstü programlarımızla tercih edilen bir üniversite konumunda bulunuyor. 2021 yılında ilk 100, ilk 500 ve ilk 1.000'den yerleştirilen öğrencilerin yüzdesi Koç Üniversitesi tarihindeki en yüksek orana ulaşmış durumda. Ayrıca Ar-Ge alanında yaptığımız yeni vurgunun etkisiyle doktora öğrenci kabullerinde kayda değer artış yakalamış durumdayız. Bir araştırma üniversitesi olarak, bugüne kadar olduğu gibi uluslararası nitelikte, yaratıcı, bağımsız ve objektif düşünebilen, liderlik vasıflarına sahip yetkin mezunlar yetiştirerek ve bilimin sınırlarını ilerleterek ülkemize ve insanlığa hizmet etmeye devam edeceğiz.”