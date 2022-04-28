Kocaeli’nin ilk eczacılık fakültesi KOSTÜ’de açıldı

Kocaeli’nin Türkiye ortalamasında sanayide 2’nci sırada olması ve 13 adet organize sanayi bölgesi, 2 adet serbest bölge ve 3 teknoparka sahip olması göz önünde bulunarak doğan ihtiyaç üzerine KOSTÜ’de Eczacılık Fakültesi açıldı.

Bölge sanayisi tarafından memnuniyetle karşılanan ve sektörün ihtiyacını karşılaması beklenen KOSTÜ Eczacılık Fakültesi, 2022-2023 Eğitim döneminde İngilizce ve Türkçe olarak eğitim verecek.

Konuya ilişkin KOSTÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, şunları söyledi: “Üniversitemizin kuruluş amacına yönelik fakülte bölümlerimiz açısından Diş Hekimliği Fakültesi’nden sonra Eczacılık Fakültesi’ni de bünyemize katmamız önemli bir gelişmedir. Tüm bölümlerimizde olduğu gibi Eczacılık Fakültesi’nde de üniversite- sanayi iş birliği ile öğrencilerinin aldıkları eğitimin daha ileriye taşınması, ülkenin ve sanayinin ihtiyaçları yönünde kurgulanması için çalışmalar yapıyoruz. Fakültemiz bu alanda iş birliği yaparak sadece eczane eczacılığı değil, öğrencilerimizin üniversitemizden edindikleri teorik bilgileri sektörün önde gelen firmalarıyla yapacakları ortak eğitim, staj ve uygulamalar ile ilaç hammaddesinden, üretiminden hastaya kadar olan tüm aşamalarda yetkinliği olan mezunlar yetiştirme amacındadır. Bu amaca ulaşmak için, öğretim kadromuzu, altyapımızı ve iş birliklerimizi geliştirmekteyiz. Bu bağlamda sektörün önde gelen firmaları ile anlaşma yapmış bulunmaktayız.”

“Bölgede sektörün öncü firmaları olması bizim için avantaj”

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Pelin Yüksel Mayda ise, “Bölgemizde çok fazla sektörün öncü firmaların olması bizim için büyük avantajdır. Doğu Marmara bölgesinde eczacılık fakültesi olmaması aslında bu bölgenin ihtiyacının karşılanmadığı bir durumdu, biz bu eksikliği kapatmış olacağız. Fakültemizi alanında birçok bilimsel çalışması ve projesi olan ilaç üretiminde deneyimli, genç ve dinamik bir akademik kadrodan oluşturduk.” şeklinde konuştu.

Ar-Ge’ye önem veren akademisyenlerle yeni proje ve araştırmalar yaparak hem ilaç hem de kozmetik sektörüne ciddi katkılar sağlayacaklarını söyleyen Yüksel, “Fakültenin kurucu dekanı olarak beni en çok heyecanlandıran şey, her öğrencimizin TÜBİTAK gibi kurumların projelerinin en az birinde araştırmacı olarak mezun olmalarını hedeflemek. Ayrıca firmaların arzlarını karşılamak, onlara bilimsel destek sunmak hedeflerimiz arasında. Klasik bakış açısından sıyrılıp, uygulama laboratuvarlarında öğrencilerin araştırmacı yönlerini ortaya çıkarmak ve onların sadece eczane eczacılığı dışında akademisyenliğe yönlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.