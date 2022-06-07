KOMEK kayıtları nasıl yapılır? KOMEK yaz okulu başvuru tarihleri

Okulların kapanmasına kısa bir zaman kalan bugünlerde öğrenci velileri çocuklarının yaz dönemini eğitici bir şekilde geçirebileceği seçenekleri araştırıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan KOMEK Kurs Merkezi ise bu yaz binlerce öğrenciyi ağırlamayı planlıyor. KOMEK Kurs Merkezi'nde çocuğunu kaydettirmek isteyenler, KOMEK kayıtları nasıl yapılır, sorusuna yanıt arıyor.

Kayıt süreci başladı

KOMEK başvuru tarihleri 6 Haziran itibariyle başladı. 19 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek kayıt sürecinde 7-14 yaş arası öğrenciler için KOMEK başvurusu yapılabilecek. KOMEK kayıtları sonrasonda KOMEK yaz okulu eğitimleri başlayacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Genç KOMEK bünyesinde Konya genelinde gerçekleştireceği KOMEK yaz okulu konusunda açıklamalarda bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Genç KOMEK'in öğrencilre hem eğlenceli hem de eğitici bir yaz tatili fırsatı sunacağını söyledi. KOMEK'in uzaktan ve yüz yüze eğitim seçenekleri ile çocuklarla buluşacağını ifade eden Altay, tatillerini en güzel şekilde değerlendirerek kendisini geliştirmek isteyen 7-14 yaş aralığındaki tüm öğrencileri 6-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek kayıtlara başvurmaya davet etti.

"Dinimiz ve Değerlerimiz", "Spor" ve "Sanat" başlıklarında eğitim verecek Genç KOMEK'e kayıt yaptıran öğrencilere 4 Temmuz-26 Ağustos tarihleri arasında 7 haftalık, günlük 4'er saatlik eğitimlerle haftada 20 saat ders verilecek. Yüz yüze eğitimlere katılan gençlere seçecekleri branşlarda eğitim materyalleri paket olarak verilecek.