KPSS 2020/1 atama puanları ve KPSS tercih sonuçları açıklandı

13 Ağustos 2020

Adayların merakla beklediği KPSS tercih sonuçları ve KPSS 2020/1 atama puanları ÖSYM'nin internet sitesinden adayların erişimine açıldı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, "23 Temmuz - 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler." ifadelerine yer verildi.

KPSS tercih sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM Sonuç sayfasına TC kimlik numarası ve şifrelerini kullanarak giriş yapıp, sonuçları öğrenebiliyor.

Diğer yandan KPSS 2020/1 atama puanları ise "KPSS 2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler" sayfasından incelenebiliyor.

KPSS tercih sonuçlarını öğrenmek için tıklayın.

Sayısal bilgileri incelemek için tıklayın.