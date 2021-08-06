KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?

ÖSYM tarafından yapılacak 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı için tarih yaklaşıyor. Sınava girecek adaylar KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak, sorusuna yanıt ararken, ÖSYM'nin belirlediği takvime göre sınav 3 oturum olarak 2 günde yapılacak.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı 3 oturumda gerçekleşecek. Sınavın 1. oturumu olan KPSS Alan Bilgisi oturumu 7 Ağustos Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak. Bu oturuma Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunlaru katılacak.

KPSS Alan Bilgisi 2. oturumu ise yine 7 Ağustos Cumartesi günü, saat 14.45'te başlayacak. Bu oturuma ise Hukuk, İktisat, Maliye bölümlerinden mezun olan adaylar katılacak.

İşletme, Muhasebe, İstatistik mezunlarının katılacağı KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu ise 8 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te başlayacak.

KPSS Alan Bilgisi sınavlarına girecek adaylar arasında T.C. kimlik kartını kaybeden, fotoğrafı bulunmayan adaylar sınav günleri olan 7 Ağustos Cumartesi ve 8 Ağustos Pazar günü İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerine giderek buradan fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” alabilecekler.